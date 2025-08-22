خلافات عائلية تدفع شخص وأولاده بالتعدى على شقيقه وابنته بسلاح أبيض

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام عدد من الأشخاص بإقتحام منزل أسرتها والتعدى عليهم بالضرب بأسلحة بيضاء وتحطيم محتويات المنزل بالغربية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 15 / الجارى تبلغ لقسم شرطة أول المحلة بالغربية من (القائمة على النشر ، ووالدها "مصاب بجرح قطعى") بتضررها من (عمها و4 من أنجاله "لـ 3 منهم معلومات جنائية") جميعهم مقيمين بدائرة القسم، لقيامهم بإقتحام منزلهما وبحوزتهم أسلحة بيضاء والتعدى على أفراد أسرتها بالضرب وإحداث إصابة والدها وإتلاف بعض محتويات المسكن، وذلك لخلافات عائلية بينهم.

أمكن ضبط المشكو فى حقهم وبحوزتهم (2 سلاح أبيض "المستخدمين فى الواقعة" – المبلغ المالى المستولى عليه).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.