حقكم عليا ساعة شيطان.. الأمن يفحص فيديو لسحـ ل وضرب لص بالعمرانية

تفحص الأجهزة الأمنية مقطع فيديو لتعدي رجل بالضرب على شاب وسط الشارع بمنطقة العمرانية بزعم أنه لص حاول سرقته.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مدته حوالي ١٠ دقائق لشخص يتعدى بالضرب على آخر وسط محايلات من المارة بتركه وصرخات من الشخص المعتدى عليه مرددا: "حقكوا عليا ساعة شيطان"، ليتضح من سياق الفيديو ان مواطنا تعرض لمحاولة سرقة أثناء ركن سيارته، فتمكن من الإمساك باللص وطرحه أرضا وجلس فوق جسده لتثبيته.

وظل اللص يصرخ قائلا: "رجلي هتبوظ رجلي هتتقطع معييش أغير على الجرح" لتظهر رجله مصابة بجرح كبير أشبه بالغرغرينة، كما أنه ظل يطلب السماح من الرجل ليتركه وعدم تسليمه للشرطة.

ورد بعض المتواجدين عليه: "تتحبس أحسن على الأقل يعالجوا رجلك قبل ما الغرغرينة تاكلها وتموتك" ليرد الرجل: طيب وبنتي اللي في البيت ذنبها ايه دي عندها ٥ سنين.