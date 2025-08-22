قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرجل الذي أبكى العالم.. كيف أصبح فرانك كابريو القاضي الرحيم؟
محمد صلاح يواصل احتفاله بأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي
سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 22-8-2025
برلمانية: زيارة الرئيس السيسى للسعودية تُعزز الأمن والسلم في المنطقة
جوتيريش: لا يمكننا السماح باستمرار المجاعة في غزة دون عقاب
كيفية التقديم لقرار العلاج على نفقة الدولة
قافلة الواعظات من أوقاف كفر الشيخ تنطلق لمواجهة قضية الغُرم.. صور
مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: هناك مجاعة حادة في غزة
الأعذار التي تسقط صلاة الجمعة .. 4 أمور تُبيح تركها بدون إثم
وسط نسب إشغال مرتفعة| تباين ألوان الرايات بشواطئ الإسكندرية.. صور
روسيا تعلن تحرير بلدتي فلاديميروفكا وروسين يار في دونيتسك
مأساة تهز سوهاج| القصة الكاملة لانهيار عقار يزهق أرواح 3 أشخاص ويصيب 4 آخرين في طهطا
حوادث

حقكم عليا ساعة شيطان.. الأمن يفحص فيديو لسحـ ل وضرب لص بالعمرانية

ندى سويفى

تفحص الأجهزة الأمنية مقطع فيديو لتعدي رجل بالضرب على شاب وسط الشارع بمنطقة العمرانية بزعم أنه لص حاول سرقته.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مدته حوالي ١٠ دقائق لشخص يتعدى بالضرب على آخر وسط محايلات من المارة بتركه وصرخات من الشخص المعتدى عليه مرددا: "حقكوا عليا ساعة شيطان"، ليتضح من سياق الفيديو ان مواطنا تعرض لمحاولة سرقة أثناء ركن سيارته، فتمكن من الإمساك باللص وطرحه أرضا وجلس فوق جسده لتثبيته.

وظل اللص يصرخ قائلا: "رجلي هتبوظ رجلي هتتقطع معييش أغير على الجرح" لتظهر رجله مصابة بجرح كبير أشبه بالغرغرينة، كما أنه ظل يطلب السماح من الرجل ليتركه وعدم تسليمه للشرطة.

ورد بعض المتواجدين عليه: "تتحبس أحسن على الأقل يعالجوا رجلك قبل ما الغرغرينة تاكلها وتموتك" ليرد الرجل: طيب وبنتي اللي في البيت ذنبها ايه دي عندها ٥ سنين.

العمرانية سحل لص سحــل وضرب مقطع فيديو

