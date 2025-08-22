جامعة الطفل تسهم في تنمية قدرات النشء وصقل مهاراتهم منذ الصغر

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الدولة حريصة على دعم المبادرات التعليمية والتوعوية التي تستهدف النشء والشباب، وفي مقدمتها برنامج جامعة الطفل الذي يُسهم في تنمية قدراتهم العلمية والإبداعية، وصقل مهاراتهم منذ الصغر، بما يواكب توجهات الدولة نحو الاستثمار في العقول الشابة باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع المعرفة.

تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتور منى عبداللطيف مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، والدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي، افتتح الدكتور محمد رشاد، نائب مدير المدينة للشئون العلمية والبحثية نيابةً عن الدكتور مني عبد اللطيف، مدير المدينة فعاليات برنامج جامعة الطفل، الممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بمدينة الأبحاث العلمية بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية، بحضور عمداء المعاهد البحثية بالمدينة وأعضاء الهيئة البحثية ومعاونيهم .

وأكدت الدكتور منى عبداللطيف أن برنامج جامعة الطفل يُعد من أهم المبادرات القومية التي تدعمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والتي تسعى مدينة الأبحاث العلمية من خلالها لأن تكون شريكًا فاعلًا في إعداد قادة المستقبل. وأضافت أن دعم المدينة لبرنامج جامعة الطفل في دورته السابعة يعكس دورها في خدمة المجتمع وإعداد جيل جديد من العلماء والمبتكرين، ونشر ثقافة الإبداع العلمي منذ المراحل المبكرة للتعليم، وذلك تزامنًا مع احتفال المدينة باليوبيل الفضي ومرور ٢٥ عامًا على افتتاحها.

وأشار الدكتور محمد رشاد إلى أن المدينة حريصة على توفير الدعم المتواصل للأطفال والشباب، من خلال بيئة تعليمية وتفاعلية تتيح لهم تنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم الفكرية والمعرفية، موضحًا أن برنامج جامعة الطفل يقدم محتوى علميًا ثريًا بأسلوب يتناسب مع عقلية الطفل وفضوله الطبيعي، عبر التجارب المعملية وورش العمل التطبيقية.

وأوضح الدكتور عمرو مرسي منسق جامعة الطفل بمدينة الأبحاث العلمية أن المرحلة الأولى من الدورة السابعة شهدت قبول ٧٢ طفلًا من بين ٩٤ متقدمًا في الفئة العمرية من ٩ إلى ١٠ سنوات اول دفعة لعام ٢٠٢٣، مشيرًا إلى أن البرنامج يضم مجموعة متنوعة من المقررات تشمل: العلوم البيئية، علوم الكمبيوتر، لغات البرمجة، الأحياء، الرياضيات، الآثار، الفنون، وريادة الأعمال، ويستمر على مدار أربعة أسابيع، ويقدمه نخبة متميزة من الباحثين والمتخصصين بالمدينة.

جدير بالذكر أن برنامج "جامعة الطفل" يُعد مبادرة تعليمية رائدة تستهدف الفئة العمرية من ٩ إلى ١٥ عامًا، بهدف تعزيز وعي الأطفال بأهمية البحث العلمي والابتكار، وتنمية مواهبهم العلمية والإبداعية في سن مبكرة، وهو أحد أهم برامج أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.