فن وثقافة

أهلا بالتجريبي.. القومي للمسرح يستعيد خمسة عروض من ذاكرة المهرجان

أحمد البهى

يقدم المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية، قبل انطلاق فعاليات الدورة الـ 32 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، لجمهور المهرجان خمسة تسجيلات مرئية لعروض مختارة من تراث المهرجان، على شاشة سينما مركز الإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية بساحة دار الأوبرا، البرنامج الاستعادي الذي يحمل اسم "أهلا بالتجريبي " سيقام بالتنسيق مع إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي خلال الفترة من 23 وحتى 26 أغسطس الجاري، وسيعقب كل عرض لقاء مع مخرج العمل، وتعقيب نقدي يتناوب على تقديمه عدد من كبار نقاد المسرح.


تبدأ العروض في تمام الثامنة على مدار أيام البرنامج، ويعرض في اليوم الأول السبت 23 أغسطس تسجيلا لمسرحية "الطوق والأسورة" بحضور مخرجه ناصر عبد المنعم، وتعقيب للناقد د. محمد أمين عبدالصمد.


في اليوم الثاني الاحد 24 أغسطس يعرض تسجيل لمسرحية "مخدة الكحل" بحضور المخرج انتصار عبد الفتاح والناقدة د. ياسمين فراج، وفي ثالث أيام "أهلا بالتجريبي" الأثنين 25 أغسطس يتم عرض تسجيل للعرض المسرحي "خالتي صفية والدير" بحضور مخرجه محمد مرسي إبراهيم، ويعقب عليه المخرج عادل حسان.


العرض المسرحي "قهوة سادة" سيعرض مصورا يوم الثلاثاء 26 أغسطس، بحضور مخرجه خالد جلال، والناقد باسم صادق.
وفي آخر أيام البرنامج الأربعاء 26 أغسطس يقدم العرض المسرحي "بداية العالم" من انتاج جمهورية روسيا البيضاء ويعقب عليه الناقد د. محمد الشافعي.

المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية المركز القومي للمسرح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

