انطلاق مبادرة أسماك البلد لأهل البلد وسوق اليوم الواحد بأبوصوير بالإسماعيلية

افتتح اللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية،اليوم الجمعة، فعاليات الأسبوع الثامن من مبادرة تخفيض أسعار الأسماك "أسماك البلد لأهل البلد"، والنسخة الـ ١٥ من سوق اليوم الواحد والتي تُقام هذا الأسبوع في مركز ومدينة أبوصوير.

وذلك بحضور اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد بالمحافظة، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري بالمحافظة، مها السيد رئيس مركز ومدينة أبوصوير، مديري عموم مديريات التموين والتجارة الداخلية، الصحة، التضامن، الزراعة، الطب البيطري، رئيس حي ثان، رئيس حي ثالث، الثروة السمكية، إدارة البيئة، رئيس جهاز التطوير والتجميل، الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تأتي المبادرة في إطار جهود الدولة وتحت رعاية محافظ الإسماعيلية، اللواء أكرم محمد جلال، بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والتموين، وتهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية؛ لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة ومناسبة، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأكد محافظ الإسماعيلية خلال جولته داخل السوق، أن هذه المبادرة تمثل واحدة من أهم أدوات التدخل السريع والفعال لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطن، من خلال توفير الأسماك الطازجة والسلع الغذائية بأسعار تنافسية وجودة مضمونة، وبما يعكس حرص المحافظة على إتاحة الغذاء الآمن والمتنوع لجميع المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن إقامة سوق اليوم الواحد بالتزامن مع إقامة المبادرة بمدينة أبوصوير، جاء استجابة مباشرة لمطالب الأهالي ونجاح التجربة، حيث يضم السوق مختلف السلع الأساسية والخضروات والفاكهة، إلى جانب أصناف متنوعة من الأسماك البلدي كالبُلطي السوبر والدبارة وغيرها، بأسعار تقل بنسبة تصل إلى ٣٠ ٪ عن السوق الحر.

وأشاد "أكرم" بالدور المحوري لتجار الأسماك والمزارعين وتجار السلع الغذائية والخضر والفاكهة في إنجاح هذه المبادرة، مثمنًا تعاونهم المستمر مع أجهزة المحافظة التنفيذية، مؤكدًا أن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بتكاتف الجميع.

مشيدًا بتنوع المعروضات في هذا السوق لتشمل منتجات موسمية تلبي رغبات واحتياجات المواطنين مثل حلوى المولد ومستلزمات المدارس.

كما أشاد محافظ الإسماعيلية بفريق عمل المبادرات وأسواق اليوم الواحد من التنفيذيين، مؤكدًا أن نجاح محافظة الإسماعيلية في تنفيذ تلك المبادرات التي تمس المواطنين نتيجة التفاهم والتنسيق المستمر في العمل والتواصل الذي هو حجر الزاوية لأي فريق ناجح.

ضم السوق عددًا من الباكيات الثابتة والسيارات المتنقلة التي تقدم تشكيلة متنوعة من السلع الأساسية، تشمل اللحوم، والدواجن، والأسماك، والخضروات، والفواكه، ومنتجات البقالة الجافة والمنظفات، بمشاركة الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعدد من العارضين من القطاع الخاص ومنافذ شباب الخريجين، بالإضافة إلى مشاركة من مديرية الزراعة والإرشاد الزراعي والتي قدمت خضروات وفاكهة ومنتجات أورجانيك، بالإضافة إلى توفير كميات كبيرة من بيض المائدة بأسعار مخفضة.

ولم يقتصر السوق على السلع فقط، بل شمل أيضًا تقديم خدمات حيوية للمواطنين مثل خدمات المركز التكنولوجي المتنقل، والخدمات الطبية المتنقلة.

كما وفر مركز ومدينة أبوصوير مواصلات مجانية لنقل الأهالي من القرى والتوابع إلى موقع السوق، تسهيلًا لمشاركتهم والاستفادة من العروض المتاحة، ويُقام السوق اليوم الجمعة الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠٢٥، بحديقة توشكى أمام مدرسة أبوصوير الثانوية.

وأوضحت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، أن هناك تنسيق مستمرة من وزارتي التموين والتنمية المحلية والمتابعة المستمرة من محافظ الإسماعيلية للتوسع في مبادرة أسواق اليوم الواحد، التي أثبتت نجاحها في مرحلتيها الأولى والثانية في ضبط الأسواق والأسعار، وتقليل الحلقات الوسيطة، وتوفير السلع للمواطن بجودة عالية وسعر عادل، دعمًا لجهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ومن جانبه أوضح أحمد النبوي مدير عام جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن استمرار مبادرة أسماك البلد لأهل البلد للأسبوع الثامن وتوفير أكثر من ٣ أطنان من أسماك البلطي السوبر والدبارة وكذلك الأسماك المجمدة، هو تأكيد علي نجاح المبادرة وتعاون أصحاب المزارع السمكية الوطنيين والذين رحبوا بالمبادرة ومستمرين معنا في تقديم أجود المنتجات وبأسعار مخفضة.

كما أكد د. محمد شطا مدير مديرية الزراعة، على دور مديرية الزراعة بالإسماعيلية من خلال مشاركتها في أسواق اليوم الواحد بمنتجات زراعية ومنتجات أورجانيك من المزارع هي تأكيد على فكرة العمل المؤسسي وفرق العمل التي دعا لها محافظ الإسماعيلية في تنفيذ المبادرات بالإسماعيلية لتحقيق التنوع والتكامل بهدف مصلحة المواطن.

كما أوضح د. هاني عبد الخالق مدير عام الطب البيطري، أن الأسماك تم الكشف عليها؛ للتأكد من جودتها كما تم نقل الأسماك من المزرعة إلى السوق بسيارة تابعة للطب البيطري وتم التسليم للتجار بإشراف مباشر من مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى الكشف عن اللحوم المعروضة والتأكد من سلامتها وجودتها.

♦️وتؤكد المبادرة على الدور الفعال والمباشر الذي تلعبه محافظة الإسماعيلية في إطلاق وتبني المبادرات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر؛ فالمحافظة لا تدخر جهدًا في البحث عن حلول عملية للتحديات الاقتصادية التي تواجه الأُسر، وتسعى جاهدة لتوفير مصادر غذاء متنوعة وسلع ضرورية بأسعار في متناول الجميع.