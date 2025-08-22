قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مراسل القاهرة الإخبارية: التطورات الميدانية بين روسيا وأوكرانيا لا تعيق المفاوضات إن توفرت الإرادة
أهالي بني مجدول بالجيزة يتبرعون بأرض لبناء مدرسة ويناشدون المحافظ: سرعوا الخطوات قبل فوات الأوان
تطوير المطارات.. مصر تتحدث في الجمعية العامة للمجلس الدولي لمطارات أفريقيا بـ لوسكا
برلمانية: التحول الرقمي بوابة أفريقيا لتحقيق التنمية المستدامة
حماس: إعلان المجاعة في غزة شهادة دامغة على جرائم الاحتلال
داخل السيارة.. أفشة في أحدث ظهور على إنستجرام
ألمانيا تحظر ارتداء الكوفية الفلسطينية في موقع معسكر بوخنفالد النازي
أول تعليق من بكين على رفض زيلينسكي مشاركة الصين في ضمان أمن أوكرانيا
وزير التعليم يدعو رئيس جامعة الأمم المتحدة بطوكيو لتأسيس فرع مصري
أطفال وسيدات.. الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة الثقب الأسود
خطيب مسجد مصر: القرآن مليء بالآيات التي تدعو إلى إعمال العقل والتفكر.. فيديو
إحباط محاولة فرار جماعي من سجن الكلاسة في الحسكة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق مبادرة أسماك البلد لأهل البلد وسوق اليوم الواحد بأبوصوير بالإسماعيلية

خلال الجولة
خلال الجولة
الإسماعيلية انجي هيبة

افتتح اللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية،اليوم الجمعة، فعاليات الأسبوع الثامن من مبادرة تخفيض أسعار الأسماك "أسماك البلد لأهل البلد"، والنسخة الـ ١٥ من سوق اليوم الواحد والتي تُقام هذا الأسبوع في مركز ومدينة أبوصوير.

وذلك بحضور اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد بالمحافظة، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري بالمحافظة، مها السيد رئيس مركز ومدينة أبوصوير، مديري عموم مديريات التموين والتجارة الداخلية، الصحة، التضامن، الزراعة، الطب البيطري، رئيس حي ثان، رئيس حي ثالث، الثروة السمكية، إدارة البيئة، رئيس جهاز التطوير والتجميل، الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تأتي المبادرة في إطار جهود الدولة وتحت رعاية محافظ الإسماعيلية، اللواء أكرم محمد جلال، بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والتموين، وتهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية؛ لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة ومناسبة، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأكد محافظ الإسماعيلية خلال جولته داخل السوق، أن هذه المبادرة تمثل واحدة من أهم أدوات التدخل السريع والفعال لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطن، من خلال توفير الأسماك الطازجة والسلع الغذائية بأسعار تنافسية وجودة مضمونة، وبما يعكس حرص المحافظة على إتاحة الغذاء الآمن والمتنوع لجميع المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن إقامة سوق اليوم الواحد بالتزامن مع إقامة المبادرة بمدينة أبوصوير، جاء استجابة مباشرة لمطالب الأهالي ونجاح التجربة، حيث يضم السوق مختلف السلع الأساسية والخضروات والفاكهة، إلى جانب أصناف متنوعة من الأسماك البلدي كالبُلطي السوبر والدبارة وغيرها، بأسعار تقل بنسبة تصل إلى ٣٠ ٪ عن السوق الحر.

وأشاد "أكرم" بالدور المحوري لتجار الأسماك والمزارعين وتجار السلع الغذائية والخضر والفاكهة في إنجاح هذه المبادرة، مثمنًا تعاونهم المستمر مع أجهزة المحافظة التنفيذية، مؤكدًا أن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بتكاتف الجميع.

مشيدًا بتنوع المعروضات في هذا السوق لتشمل منتجات موسمية تلبي رغبات واحتياجات المواطنين مثل حلوى المولد ومستلزمات المدارس.

كما أشاد محافظ الإسماعيلية بفريق عمل المبادرات وأسواق اليوم الواحد من التنفيذيين، مؤكدًا أن نجاح محافظة الإسماعيلية في تنفيذ تلك المبادرات التي تمس المواطنين نتيجة التفاهم والتنسيق المستمر في العمل والتواصل الذي هو حجر الزاوية لأي فريق ناجح.

ضم السوق عددًا من الباكيات الثابتة والسيارات المتنقلة التي تقدم تشكيلة متنوعة من السلع الأساسية، تشمل اللحوم، والدواجن، والأسماك، والخضروات، والفواكه، ومنتجات البقالة الجافة والمنظفات، بمشاركة الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعدد من العارضين من القطاع الخاص ومنافذ شباب الخريجين، بالإضافة إلى مشاركة من مديرية الزراعة والإرشاد الزراعي والتي قدمت خضروات وفاكهة ومنتجات أورجانيك، بالإضافة إلى توفير كميات كبيرة من بيض المائدة بأسعار مخفضة.

ولم يقتصر السوق على السلع فقط، بل شمل أيضًا تقديم خدمات حيوية للمواطنين مثل خدمات المركز التكنولوجي المتنقل، والخدمات الطبية المتنقلة.

كما وفر مركز ومدينة أبوصوير مواصلات مجانية لنقل الأهالي من القرى والتوابع إلى موقع السوق، تسهيلًا لمشاركتهم والاستفادة من العروض المتاحة، ويُقام السوق اليوم الجمعة الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠٢٥، بحديقة توشكى أمام مدرسة أبوصوير الثانوية.

وأوضحت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، أن هناك تنسيق مستمرة من وزارتي التموين والتنمية المحلية والمتابعة المستمرة من محافظ الإسماعيلية للتوسع في مبادرة أسواق اليوم الواحد، التي أثبتت نجاحها في مرحلتيها الأولى والثانية في ضبط الأسواق والأسعار، وتقليل الحلقات الوسيطة، وتوفير السلع للمواطن بجودة عالية وسعر عادل، دعمًا لجهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ومن جانبه أوضح أحمد النبوي مدير عام جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن استمرار مبادرة أسماك البلد لأهل البلد للأسبوع الثامن وتوفير أكثر من ٣ أطنان من أسماك البلطي السوبر والدبارة وكذلك الأسماك المجمدة، هو تأكيد علي نجاح المبادرة وتعاون أصحاب المزارع السمكية الوطنيين والذين رحبوا بالمبادرة ومستمرين معنا في تقديم أجود المنتجات وبأسعار مخفضة.

كما أكد د. محمد شطا مدير مديرية الزراعة، على دور مديرية الزراعة بالإسماعيلية من خلال مشاركتها في أسواق اليوم الواحد بمنتجات زراعية ومنتجات أورجانيك من المزارع هي تأكيد على فكرة العمل المؤسسي وفرق العمل التي دعا لها محافظ الإسماعيلية في تنفيذ المبادرات بالإسماعيلية لتحقيق التنوع والتكامل بهدف مصلحة المواطن.

كما أوضح د. هاني عبد الخالق مدير عام الطب البيطري، أن الأسماك تم الكشف عليها؛ للتأكد من جودتها كما تم نقل الأسماك من المزرعة إلى السوق بسيارة تابعة للطب البيطري وتم التسليم للتجار بإشراف مباشر من مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى الكشف عن اللحوم المعروضة والتأكد من سلامتها وجودتها.

♦️وتؤكد المبادرة على الدور الفعال والمباشر الذي تلعبه محافظة الإسماعيلية في إطلاق وتبني المبادرات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر؛ فالمحافظة لا تدخر جهدًا في البحث عن حلول عملية للتحديات الاقتصادية التي تواجه الأُسر، وتسعى جاهدة لتوفير مصادر غذاء متنوعة وسلع ضرورية بأسعار في متناول الجميع.

اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية محافظ الإسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

وفاة شروق المسلماني

الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء .. قصة وفاة شروق المسلماني

مياه

خلال ساعات.. انقطاع المياه في عدد من مناطق الجيزة

الاهلي

يسعى لصدارة الدوري| الأهلي يحتاج للفوز بثلاثية لازاحة المصري.. وصراع على الجبهة اليمنى

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

دواجن بيضاء

سعر الدواجن في الأسواق الآن.. مفأجاة في ثمن البيض

مشغولات ذهبية

الترقب يخيم على سوق الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

محمد صلاح

محمد صلاح يكتب التاريخ في الدوري الإنجليزي.. انجاز جديد للفرعون

مدمرات أمريكية

ترامب أمر بتحريكها قرب فنزويلا.. ما هي مدمرات إيجيس؟

الشعور بـ تنميل و«شكة الأصابع» كالإبر .. علام يدل ؟

الشعور بتنميل وشكة الأصابع كالإبر.. علام يدل؟

بالصور

فستان البحر.. مي سليم تستعرض جمالها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

شركة BYD تطلق أضخم مدينة ملاهي لعشاق السيارات.. صور

BYD
BYD
BYD

هيونداي وكيا تقتربان من تحقيق مفاجأة في السعودية

سيارات السعودية
سيارات السعودية
سيارات السعودية

فستان لافت .. رحمة أحمد تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير

رحمة أحمد
رحمة أحمد
رحمة أحمد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

المزيد