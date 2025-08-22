قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إكرامي يرد على تصريحات أحمد شوبير
لا أحد فوق القانون.. تفاصيل تفتيش منزل مستشار ترامب السابق جون بولتون
فاروق فلوكس لـ صدى البلد: أتمنى أحمد حلمي يجسد سيرتي الذاتية.. خاص
مقتـ.ـل طفل كرداسة.. الأب رهن صغيره وعشيقته لتاجر مخدرات مقابل جرعة آيس
تعرف على NotebookLM.. تطبيق جوجل الذكي لمذاكرة أكثر فاعلية
شروط التقديم بوظائف بنك القاهرة 2025
أبو شامة: اللقاء بين الرئيس السيسي وبن سلمان يعكس عمق التنسيق بين البلدين
رونالدو أمام النهائي الـ 40.. حلم اللقب الأول مع النصر
اتحاد شباب المصريين بالخارج: زيارة الرئيس للسعودية ستحقق نتائج إيجابية اقتصاديا وسياسيا
أشعل غضبا على مواقع التواصل.. شاب يضرب آخر من ذوي الهمم أثناء تواجده بالشارع في المنوفية
خطيب المسجد الحرام: صلاة الاستخارة لجوء لله وطلب الخيرة منه سبحانه
تبرعات بلا حدود.. أمن قنا يضبط مسجل خطر على الهواء أثناء بث مباشر من منزله بفرشوط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزير الاسكان: تم وجارٍِ تنفيذ 268 عمارة بمشروعي سكن مصر وجنة

آية الجارحي

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من مدينة المنصورة الجديدة، والتي تشمل 44 عمارة بمشروع سكن مصر، و224 عمارة بمشروع جنة، ومشروعات المرافق والخدمات التي تم وجار تنفيذها، وغير ذلك. 

وشدد وزير الإسكان على ضرورة دفع وتكثيف الأعمال بمشروعات المرحلة الثانية بمدينة المنصورة الجديدة، والمتابعة الميدانية للمشروعات وتذليل أي عقبات، مشيرا إلى أن مدينة المنصورة الجديدة هي إحدى مدن الجيل الرابع بإقليم الدلتا، وبها وحدات سكنية تلبي رغبات مختلف شرائح الدخل، وشواطــئ مفتوحـــة للأسـرة المصريـــة، وساحــات للاحتفال والترفيه "كورنيــش أهـــل مصـــر"، بجانب الحدائق المركزية.

بدوره، تفقد المهندس السيد أحمد همام، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، ومسئولو الجهاز، مشروع تنفيذ أعمال المرافق بالمرحلة الثانية، وكذلك مشروع تنفيذ عمارات جنة بالمنطقتين الخامسة والسادسة، وأكد على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال خلال الفترة المحددة.

وأشار المهندس السيد همام، إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها بهدف دعم منظومة البنية التحتية والارتقاء بجودة الخدمات الحيوية المقدمة للمواطنين بمدينة المنصورة الجديدة.

وَشملت مشروعات المرافق بالمرحلة الثانية بمدينة المنصورة الجديدة، الانتهاء من تنفيذ شبكات صرف صحي وأمطار بإجمالي طول 1634 مترا، وكذا البدء في أعمال الفرمة لـ"الطرق"، وتصميم أعمال شبكات الكهرباء ( الجهد المتوسط و الجهد المنخفض وأعمال الإنارة)، كما تم البدء بأعمال التصميم والتنفيذ لشبكة الاتصالات، وجارٍ التنسيق للبدء في إعداد التصميمات الخاصة بأعمال الغاز الطبيعي بالمرحلة الثانية تمهيدا للبدء في التنفيذ، بجانب أعمال تنفيذ خزان المياه للمرحلة الثانية بمحطة التحلية (سعة ١٠ ألاف م٣)، وكذا أعمال تنفيذ تمديد خطوط السحب لمحطة تحلية مياه البحر، بينما تشمل مشروعات الخدمات بالمرحلة الثانية بمدينة المنصورة الجديدة الممشى السياحي بالكورنيش، ومبنى الكنيسة، ومركز الشرطة ومبنى الإطفاء وملحقاته، بجانب الخدمات الجاري إسناد تنفيذها ومنها مبنى نقطة الإسعاف ومدرسة تعليم أساسي وحضانة.
 

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مدينة المنصورة الجديدة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

وفاة شروق المسلماني

الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء .. قصة وفاة شروق المسلماني

مياه

خلال ساعات.. انقطاع المياه في عدد من مناطق الجيزة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

حصيلة مداهمة الثقب الاسود

أطفال وسيدات.. الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة الثقب الأسود

ارتفاع امواج بحر مطروح

غلق عدد من الشواطئ بمطروح ومنع المصطافين من نزول البحر.. ما السبب؟

الاهلي

يسعى لصدارة الدوري| الأهلي يحتاج للفوز بثلاثية لازاحة المصري.. وصراع على الجبهة اليمنى

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

مجلس النواب

برلماني: التدريب الجيد والشراكات أبرز حلول التحول الرقمي في أفريقيا

وزيرة التخطيط

المشاط: الابتكار سلاح أفريقيا للتنمية.. والنواب: التحول الرقمي بوابة نمو الاقتصاد وجذب الاستثمارات

حزب حماة الوطن يعقد حملة نقاشية حول تعديلات قانون الرياضة

حماة الوطن ينظم حلقة نقاشية حول تعديل قانون الرياضة.. ويقدم آليات التطبيق

بالصور

صور جديدة من حفل زياد برجي بالساحل الشمالي

بدون سقف ولا أبواب.. أحدث وأغرب سيار فورد برونكو حديثة

استدعاء آلاف من سيارات رانجلر بسبب عيب تصنيعي

رفقة زوجها.. ريم سامي تشارك جمهورها أحدث ظهور بإطلالة جذابة

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

