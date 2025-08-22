قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إكرامي يرد على تصريحات أحمد شوبير
لا أحد فوق القانون.. تفاصيل تفتيش منزل مستشار ترامب السابق جون بولتون
فاروق فلوكس لـ صدى البلد: أتمنى أحمد حلمي يجسد سيرتي الذاتية.. خاص
مقتـ.ـل طفل كرداسة.. الأب رهن صغيره وعشيقته لتاجر مخدرات مقابل جرعة آيس
تعرف على NotebookLM.. تطبيق جوجل الذكي لمذاكرة أكثر فاعلية
شروط التقديم بوظائف بنك القاهرة 2025
أبو شامة: اللقاء بين الرئيس السيسي وبن سلمان يعكس عمق التنسيق بين البلدين
رونالدو أمام النهائي الـ 40.. حلم اللقب الأول مع النصر
اتحاد شباب المصريين بالخارج: زيارة الرئيس للسعودية ستحقق نتائج إيجابية اقتصاديا وسياسيا
أشعل غضبا على مواقع التواصل.. شاب يضرب آخر من ذوي الهمم أثناء تواجده بالشارع في المنوفية
خطيب المسجد الحرام: صلاة الاستخارة لجوء لله وطلب الخيرة منه سبحانه
تبرعات بلا حدود.. أمن قنا يضبط مسجل خطر على الهواء أثناء بث مباشر من منزله بفرشوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وزارة الثقافة تطلق سلسلة فعاليات “جيل واعي .. وطن أقوى”

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال عاشور

أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إطلاق سلسلة فعاليات بعنوان “جيل واعي .. وطن أقوى”، والتي تهدف إلى جعل قضية الوعي قضية متكاملة وحاضرة في جميع الأنشطة الثقافية والفنية والفكرية، بما يضمن تكامل الجهود في مسيرة بناء الإنسان.

وتستند المبادرة إلى خطة تنفيذية شاملة تمتد على مدار عام كامل، وتشمل عدة محاور رئيسية هي: الوعي الوطني والتاريخي، الوعي الرقمي، الوعي الثقافي والفكري، والوعي المجتمعي، وذلك بمشاركة جميع قطاعات وهيئات الوزارة.

وأكد وزير الثقافة أن المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع قضية الوعي في صدارة أولويات الدولة المصرية، إيمانًا بأن وعي الأجيال هو خط الدفاع الأول عن الهوية الوطنية،وأوضح أن الوزارة جعلت الوعي هدفًا أصيلًا في كافة برامجها، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأن بناء الإنسان الواعي هو الركيزة الأولى لبناء الوطن القوي المستقر.

وأضاف الدكتور أحمد فؤاد هنو أن فعاليات المبادرة تهدف إلى ترسيخ الانتماء وتعميق الفهم بالتاريخ الوطني، إلى جانب رفع كفاءة الوعي الرقمي، وتنمية المهارات الفكرية والإبداعية، وتعزيز قيم المشاركة المجتمعية، بما يواكب متغيرات العصر ويوازي حجم التحديات الراهنة.

وفي إطار المبادرة، ستتولى الهيئة العامة لقصور الثقافة دورًا محوريًا من خلال عروض مسرحية وأمسيات شعرية ومعارض تشكيلية، إلى جانب تنظيم قوافل ثقافية متنقلة تصل إلى القرى والمناطق الحدودية، بما يضمن وصول رسالة المبادرة إلى كافة فئات المجتمع ، كما يطلق المجلس الأعلى للثقافة ندوات فكرية وحوارات مفتوحة لتعزيز مفاهيم الهوية والانتماء، بالإضافة إلى مسابقات أدبية للشباب في مجالات الشعر والقصة والمقال، بما يسهم في تنمية المواهب وصقل القدرات الفكرية والإبداعية.

فيما ينطلق مسرح المواجهة والتجوال ببرنامج شامل يتضمن فعاليات متكاملة لقطاعات الوزارة المختلفة، من معارض للكتاب، وورش للفنون التشكيلية، وعروض مسرحية، إلى جانب أنشطة متنوعة أخرى، بما يسهم في وضع قضية الوعي الثقافي والفني في إطار متكامل يعكس رؤية الدولة في تعزيز الانتماء ونشر قيم الإبداع بين مختلف فئات المجتمع

ومن بين الأنشطة المميزة كذلك، ستقيم دار الكتب والوثائق القومية معارض تسلط الضوء على مسيرة الدولة المصرية ورموزها الوطنية، بينما ينظم قطاع الفنون التشكيلية معارض وورش رسم وجداريات تعبر عن رؤية الشباب لمستقبل الوطن وتعزز انتماءهم لمجتمعهم.

الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة جيل واعي وطن أقوى الوعي قضية متكاملة مسيرة بناء الإنسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

وفاة شروق المسلماني

الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء .. قصة وفاة شروق المسلماني

مياه

خلال ساعات.. انقطاع المياه في عدد من مناطق الجيزة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

حصيلة مداهمة الثقب الاسود

أطفال وسيدات.. الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة الثقب الأسود

ارتفاع امواج بحر مطروح

غلق عدد من الشواطئ بمطروح ومنع المصطافين من نزول البحر.. ما السبب؟

الاهلي

يسعى لصدارة الدوري| الأهلي يحتاج للفوز بثلاثية لازاحة المصري.. وصراع على الجبهة اليمنى

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

ترشيحاتنا

التايكوندو

محمد شعبان عضوًا بالمكتب التنفيذي للاتحاد العالمي للتايكوندو للدورة الثانية

مصر

مصر تحصد فضية الريشة الطائرة بالبطولة العربية المدرسية بالأردن

عدلي القيعي

خليكم في ناديكم.. عدلي القيعي يرد على اتهام الأهلي بسحب أرض الزمالك

بالصور

صور جديدة من حفل زياد برجي بالساحل الشمالي

زياد برجي
زياد برجي
زياد برجي

بدون سقف ولا أبواب.. أحدث وأغرب سيار فورد برونكو حديثة

فورد
فورد
فورد

استدعاء آلاف من سيارات رانجلر بسبب عيب تصنيعي

سيارات جيب
سيارات جيب
سيارات جيب

رفقة زوجها.. ريم سامي تشارك جمهورها أحدث ظهور بإطلالة جذابة

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

المزيد