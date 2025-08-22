قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف على NotebookLM.. تطبيق جوجل الذكي لمذاكرة أكثر فاعلية
شروط التقديم بوظائف بنك القاهرة 2025
أبو شامة: اللقاء بين الرئيس السيسي وبن سلمان يعكس عمق التنسيق بين البلدين
رونالدو أمام النهائي الـ 40.. حلم اللقب الأول مع النصر
اتحاد شباب المصريين بالخارج: زيارة الرئيس للسعودية ستحقق نتائج إيجابية اقتصاديا وسياسيا
أشعل غضبا على مواقع التواصل.. شاب يضرب آخر من ذوي الهمم أثناء تواجده بالشارع في المنوفية
خطيب المسجد الحرام: صلاة الاستخارة لجوء لله وطلب الخيرة منه سبحانه
تبرعات بلا حدود.. أمن قنا يضبط مسجل خطر على الهواء أثناء بث مباشر من منزله بفرشوط
جمارك الطرود البريدية بالقاهره تضبط محاولة تهريب أقراص مخدرة
استدعاء آلاف من سيارات رانجلر بسبب عيب تصنيعي
اعترضا على قرار قبولها.. اتحاد تنس الطاولة يقبل استقالة نائب الرئيس وأمين الصندوق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

رونالدو أمام النهائي الـ 40.. حلم اللقب الأول مع النصر

كريستيانو
كريستيانو
أمينة الدسوقي

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة من العيار الثقيل، عندما يلتقي فريقا النصر والأهلي، غدا السبت، في نهائي كأس السوبر السعودي 2025، والذي يقام على استاد هونغ كونغ الدولي، في حدث كروي مرتقب.

ويخوض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، هذا اللقاء بحافز خاص، إذ يمثل النهائي رقم 40 في مسيرته الاحترافية التي امتدت لأكثر من عقدين من الزمن، سواء على مستوى الأندية أو مع منتخب بلاده.

مسيرة حافلة بالنهائيات والألقاب

شارك رونالدو في 39 مباراة نهائية سابقة، حقق خلالها 27 انتصارا، من بينها 7 بعد الاحتكام لركلات الترجيح، مقابل 12 خسارة، ثلاث منها جاءت من نقطة الجزاء. 

وخلال تلك المباريات، سجل "الدون" 24 هدفا، إلى جانب تمريرتين حاسمتين، ما يعكس تأثيره الحاسم في المواجهات الكبرى.

لكن النجم البرتغالي البالغ من العمر 40 عاما، لا يزال يطارد أول لقب رسمي له بقميص النصر منذ انضمامه إلى الفريق في يناير 2023. 

ورغم تتويجه سابقا بالبطولة العربية، إلا أن تلك المسابقة لا تصنف ضمن البطولات الرسمية على الصعيد المحلي أو القاري.

محاولات لم تكتمل

رونالدو خاض مع النصر نهائيين محليين ، في كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024 وكأس السوبر السعودي 2024، إلا أن الفريق خسر كلا المواجهتين أمام الهلال.

كما فشل في تحقيق لقب الدوري السعودي خلال موسمين ونصف، في ظل تفوق فرق مثل الهلال والاتحاد، إلى جانب إخفاقه القاري في دوري أبطال آسيا.

مباراة السبت تمثل فرصة ذهبية لرونالدو والنصر لإنهاء الموسم بلقب ثمين، يعزز مشروع النادي الذي يطمح لاستعادة هيبته على الساحة المحلية والإقليمية.

زفاف يلوح في الأفق

بعيدا عن المستطيل الأخضر، تصدر كريستيانو رونالدو عناوين الصحف مجددا، بعد إعلان خطوبته على شريكته الإسبانية جورجينا رودريجيز، في خطوة طال انتظارها منذ بداية علاقتهما عام 2016.

ووفق تقارير إعلامية بريطانية وإسبانية، من المتوقع أن يُقام حفل الزفاف بعد انتهاء منافسات كأس العالم 2026، وتحديدا عقب 19 يوليو، في موعد يضمن بعد النجم البرتغالي عن ارتباطاته الرياضية، ما يتيح له الاحتفال على نطاق واسع.

اتفاق مالي مسبق لضمان الاستقرار

وكشفت مجلة "TV Guia" البرتغالية عن وجود اتفاقية سابقة بين الطرفين، تتعلق بتوزيع الثروة في حال حدوث انفصال مستقبلي. 

وتنص الاتفاقية على منح جورجينا معاشا شهريا مدى الحياة يتجاوز 114 ألف دولار، إلى جانب ملكية قصر فاخر في حي لافينكا الراقي بمدريد، تبلغ قيمته أكثر من 5.6 مليون دولار.

تعود جذور هذه الاتفاقية إلى عام 2017، بعد ولادة ابنتهما "ألانا مارتينا"، في خطوة تهدف إلى تأمين مستقبل جورجينا وأطفالهما، وتثبيت أركان العلاقة في ظل حياة مليئة بالأضواء والضغوطات.

النصر الأهلي نهائي كأس السوبر السعودي 2025 كأس السوبر السعودي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر كأس خادم الحرمين الشريفين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

وفاة شروق المسلماني

الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء .. قصة وفاة شروق المسلماني

مياه

خلال ساعات.. انقطاع المياه في عدد من مناطق الجيزة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

حصيلة مداهمة الثقب الاسود

أطفال وسيدات.. الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة الثقب الأسود

الاهلي

يسعى لصدارة الدوري| الأهلي يحتاج للفوز بثلاثية لازاحة المصري.. وصراع على الجبهة اليمنى

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

دواجن بيضاء

سعر الدواجن في الأسواق الآن.. مفأجاة في ثمن البيض

ترشيحاتنا

التايكوندو

محمد شعبان عضوًا بالمكتب التنفيذي للاتحاد العالمي للتايكوندو للدورة الثانية

مصر

مصر تحصد فضية الريشة الطائرة بالبطولة العربية المدرسية بالأردن

عدلي القيعي

خليكم في ناديكم.. عدلي القيعي يرد على اتهام الأهلي بسحب أرض الزمالك

بالصور

بدون سقف ولا أبواب.. أحدث وأغرب سيار فورد برونكو حديثة

فورد
فورد
فورد

استدعاء آلاف من سيارات رانجلر بسبب عيب تصنيعي

سيارات جيب
سيارات جيب
سيارات جيب

رفقة زوجها.. ريم سامي تشارك جمهورها أحدث ظهور بإطلالة جذابة

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

فستان البحر.. مي سليم تستعرض جمالها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

المزيد