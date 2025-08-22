رونالدو أمام النهائي الـ 40.. حلم اللقب الأول مع النصر

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة من العيار الثقيل، عندما يلتقي فريقا النصر والأهلي، غدا السبت، في نهائي كأس السوبر السعودي 2025، والذي يقام على استاد هونغ كونغ الدولي، في حدث كروي مرتقب.

ويخوض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، هذا اللقاء بحافز خاص، إذ يمثل النهائي رقم 40 في مسيرته الاحترافية التي امتدت لأكثر من عقدين من الزمن، سواء على مستوى الأندية أو مع منتخب بلاده.

مسيرة حافلة بالنهائيات والألقاب

شارك رونالدو في 39 مباراة نهائية سابقة، حقق خلالها 27 انتصارا، من بينها 7 بعد الاحتكام لركلات الترجيح، مقابل 12 خسارة، ثلاث منها جاءت من نقطة الجزاء.

وخلال تلك المباريات، سجل "الدون" 24 هدفا، إلى جانب تمريرتين حاسمتين، ما يعكس تأثيره الحاسم في المواجهات الكبرى.

لكن النجم البرتغالي البالغ من العمر 40 عاما، لا يزال يطارد أول لقب رسمي له بقميص النصر منذ انضمامه إلى الفريق في يناير 2023.

ورغم تتويجه سابقا بالبطولة العربية، إلا أن تلك المسابقة لا تصنف ضمن البطولات الرسمية على الصعيد المحلي أو القاري.

محاولات لم تكتمل

رونالدو خاض مع النصر نهائيين محليين ، في كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024 وكأس السوبر السعودي 2024، إلا أن الفريق خسر كلا المواجهتين أمام الهلال.

كما فشل في تحقيق لقب الدوري السعودي خلال موسمين ونصف، في ظل تفوق فرق مثل الهلال والاتحاد، إلى جانب إخفاقه القاري في دوري أبطال آسيا.

مباراة السبت تمثل فرصة ذهبية لرونالدو والنصر لإنهاء الموسم بلقب ثمين، يعزز مشروع النادي الذي يطمح لاستعادة هيبته على الساحة المحلية والإقليمية.

زفاف يلوح في الأفق

بعيدا عن المستطيل الأخضر، تصدر كريستيانو رونالدو عناوين الصحف مجددا، بعد إعلان خطوبته على شريكته الإسبانية جورجينا رودريجيز، في خطوة طال انتظارها منذ بداية علاقتهما عام 2016.

ووفق تقارير إعلامية بريطانية وإسبانية، من المتوقع أن يُقام حفل الزفاف بعد انتهاء منافسات كأس العالم 2026، وتحديدا عقب 19 يوليو، في موعد يضمن بعد النجم البرتغالي عن ارتباطاته الرياضية، ما يتيح له الاحتفال على نطاق واسع.

اتفاق مالي مسبق لضمان الاستقرار

وكشفت مجلة "TV Guia" البرتغالية عن وجود اتفاقية سابقة بين الطرفين، تتعلق بتوزيع الثروة في حال حدوث انفصال مستقبلي.

وتنص الاتفاقية على منح جورجينا معاشا شهريا مدى الحياة يتجاوز 114 ألف دولار، إلى جانب ملكية قصر فاخر في حي لافينكا الراقي بمدريد، تبلغ قيمته أكثر من 5.6 مليون دولار.

تعود جذور هذه الاتفاقية إلى عام 2017، بعد ولادة ابنتهما "ألانا مارتينا"، في خطوة تهدف إلى تأمين مستقبل جورجينا وأطفالهما، وتثبيت أركان العلاقة في ظل حياة مليئة بالأضواء والضغوطات.