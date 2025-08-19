زفاف رونالدو وجورجينا.. تفاصيل تكشف حجم الفخامة والإنفاق

أثار إعلان خطوبة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، على عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، اهتماما واسعا في الأوساط الرياضية والإعلامية، وسط ترقب عالمي لحفل زفاف ينتظر أن يكون واحدا من أضخم وأفخم المناسبات في السنوات الأخيرة.

تكلفة خيالية وحفل استثنائي

ووفقا لتقارير صحفية بريطانية وإسبانية، يتوقع أن يقام حفل الزفاف عقب انتهاء كأس العالم 2026 مباشرة، أي بعد 19 يوليو من العام نفسه، في موعد يتيح للنجم البرتغالي الاحتفال بعيداً عن التزاماته الكروية.

وذكر خبير العلامات التجارية ديلان ديفي لصحيفة ديلي ميل البريطانية أن تكلفة الزفاف قد تصل إلى نحو 10 ملايين جنيه إسترليني، مشيراً إلى أن المؤشرات تدل على فخامة غير مسبوقة سواء في مكان الحفل، أو أزياء العروسين، أو قائمة المدعوين من الشخصيات البارزة، فضلاً عن الإجراءات الأمنية المشددة.

وأضاف ديفي أن خاتم الخطوبة الذي تجاوزت قيمته 1.5 مليون جنيه إسترليني يعكس بوضوح حجم البذخ المتوقع، مرجحاً أن يتحول الزفاف إلى حدث عالمي يحظى بتغطية إعلامية استثنائية.

اتفاقية ما قبل الزواج أمان مالي لجورجينا

وبالتوازي مع أجواء الفرح، كشفت مجلة TV GUIA البرتغالية عن وجود اتفاقية موقعة بين الطرفين منذ سنوات، تتعلق بتوزيع الثروة في حال الانفصال.

وتنص الاتفاقية على أن تحصل جورجينا على معاش شهري مدى الحياة يتجاوز 114 ألف دولار، إضافة إلى ملكية قصر فاخر في حي "لافينكا" بالعاصمة الإسبانية مدريد، تُقدر قيمته بأكثر من 5.6 مليون دولار.

ويُعتقد أن هذه الخطوة جاءت بعد ولادة طفلتهما الأولى ألانا مارتينا عام 2017، بهدف ضمان استقرار جورجينا وأطفالهما على المدى الطويل.

ثروة هائلة وراتب قياسي

وتأتي هذه الترتيبات في ظل الثروة الضخمة التي يمتلكها كريستيانو رونالدو، والتي تقدر بحوالي 671 مليون دولار.

كما يتصدر النجم البرتغالي قائمة الرياضيين الأعلى دخلا في العالم، إذ يجني ما يقارب 230 مليون دولار سنويا من عقده مع نادي النصر السعودي، إلى جانب الملايين من عقود الرعاية والإعلانات.

قصة حب بدأت صدفة

قصة رونالدو وجورجينا بدأت عام 2016 حين التقى بها في متجر "غوتشي" في مدريد، حيث كانت تعمل مساعدة مبيعات سرعان ما تطورت العلاقة لتتحول إلى قصة حب لافتة تابعتها وسائل الإعلام والجماهير حول العالم.

ومنذ ذلك الحين، عاشت جورجينا مع رونالدو وأطفاله الأربعة، قبل أن يُرزقا بابنتهما ألانا مارتينا.

وفي عام 2022، أعلنا انتظارهما توأماً، إلا أن أحد الطفلين توفي أثناء الولادة في حادثة مؤثرة لاقت تعاطفاً كبيراً.