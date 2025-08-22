الليلة.. العاشرة في رحلة داخل دار الكتب للحديث عن الوثائق النادرة وخرائط العالم القديم

تقدم قناة "إكسترا نيوز" حلقة من برنامج "العاشرة" للإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ، وستسلط الضوء على دار الكتب والوثائق القومية في باب الخلق، التي تجاوزت عمرها أكثر من قرن ونصف، وستعرض الحلقة في تمام العاشرة من مساء اليوم، الجمعة.

وأكد الدكتور محفوظ أن كل وثيقة محفوظة في هذا الأرشيف تمثل كنزًا لا يُقدر بثمن، حيث تحتوي المكتبة على وثائق نادرة ومصاحف مكتوبة بماء الذهب، بالإضافة إلى خرائط العالم القديم ومخطوطات الرحالة التي توثق تفاصيل تاريخية هامة.

وذكر الإعلامي محمد سعيد محفوظ، أن هناك مجموعة من المخطوطات القديمة التي تتناول تفاصيل دقيقة عن تاريخ مصر، مما يجعل زيارة دار الكتب والوثائق تجربة فريدة من نوعها.