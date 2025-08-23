قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صلاح يستعرض لياقته البدنية في الجيم
مهرجان العلمين الجديدة.. آسر ياسين وتارا عماد يفاجئان جمهور ويجز
طلاب الثانوية الأزهرية يواصلون امتحانات الدور الثاني بالفيزياء والتاريخ
محمد موسى: القاهرة والرياض خط الدفاع الأول عن الأمة العربية
أرخص BMW رياضية بحالة كسر الزيرو.. أسعار سوق المستعمل
للمُدرسين.. برنامج معلم اللغة الألمانية بجامعة حلوان يؤهل الكوادر بمعايير دولية
الأهلي مش بيلعب ..تعليق مثير من الغندور على هدف خوان ألفينا
فاروق فلوكس: 12 جنيها أول أجر لي والفن عشقي الدائم | فيديو
أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس 2025 في مصر
شباب الفراعنة يواجهون أمريكا في مونديال الطائرة تحت 21 عامًا
غارات إسرائيلية على محيط مسجد المهاجرين بمخيم البريج
مهرجان العلمين الجديدة.. ويجز يغني بدون جزمة «حافي القدمين»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طلاب الثانوية الأزهرية يواصلون امتحانات الدور الثاني بالفيزياء والتاريخ

محمد شحتة

يواصل اليوم السبت، طلاب الثانوية الازهرية امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية 2025 وسط استعدادت مكثفة من قطاع المعاهد الأزهرية لتنظيمها على أكمل وجه.

ويؤدي طلاب القسم العلمي الامتحان اليوم في مادتي الفيزياء والتفسير، على فترتين، فترة صباحية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا، والمسائية من الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا، وحتى الثانية والنصف ظهرا.

كما يؤدي طلاب القسم الأدبي، الامتحان اليوم في مادتي التاريخ والإنشاء، على فترتين، الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا، والفترة المسائية من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا وحتى الثانية والنصف ظهرا.

دليل مقرات الثانوية الأزهرية

وأتاح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمشيخة الأزهر، دليل مقرات لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني التي من المقرر أن انطلقت الإثنين الموافق 18 أغسطس.

وأتاح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمشيخة الأزهر، معرفة اسم اللجنة ورقمها والموقع الجغرافي للجنة بكل منطقة وإدارة تعليمية أزهرية على مستوى الجمهورية.

ويهدف مركز المعلومات بهذا الدليل إلى تيسير عملية الوصول إلى مقرات اللجان وتوفير المعلومات اللازمة للقيادات وغرف متابعة امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بالقطاعات والمناطق الأزهرية.

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية "الدور الثاني" للعام الدراسي الحالي، والمقرر انطلاقها غدا الاثنين، بجميع المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية.

وأكد القطاع أن الامتحانات ستجرى وسط متابعة دقيقة من غرفة العمليات المركزية، وبالتنسيق مع الغرف الفرعية بالمناطق، لضمان سير اللجان في أجواء هادئة ومنضبطة، مع الالتزام التام بتطبيق التعليمات واللوائح المنظمة للامتحانات.

وقال الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن القطاع حريص على تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب خلال امتحانات الدور الثاني، و تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتأمين اللجان وتوفير الرعاية الطبية الكاملة، مع التشديد على الانضباط والشفافية في سير الامتحانات، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وشدد على جاهزية اللجان من حيث توفير وسائل الراحة للطلاب والمراقبين، وتطبيق الإجراءات المنظمة لمنع أي محاولات غش أو إخلال بسير العملية الامتحانية، فضلًا عن التأكيد على تواجد الأطقم الطبية داخل اللجان للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لأبنائنا الطلاب.

من جانبه أوضح الشيخ حميد أبوعريضة، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون الامتحانات، أن الاستعدادات لامتحانات الدور الثاني بدأت فور إعلان نتيجة الدور الأول، حيث تم اختيار وتجهيز الملاحظين ورؤساء اللجان وإرسال خطابات الندب إليهم في وقت مبكر، إضافة إلى الانتهاء من تجهيز اللجان من حيث المقاعد والوسائل اللازمة لضمان راحة الطلاب والمراقبين، بما يهيئ أجواءً مثالية لإجراء الامتحانات في انضباط وشفافية كاملة.

الثانوية الازهرية الثانوية الأزهرية 2025 امتحانات الثانوية الأزهرية المعاهد الأزهرية دليل مقرات الثانوية الأزهرية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

تنسيق الدبلومات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

ارتفاع امواج بحر مطروح

غلق عدد من الشواطئ بمطروح ومنع المصطافين من نزول البحر.. ما السبب؟

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد الانطلاق ورابط سريع للتسجيل

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب

قوات الأمن

تبرعات بلا حدود.. أمن قنا يضبط مسجل خطر على الهواء أثناء بث مباشر من منزله بفرشوط

حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

بدون تذكرة ورقية.. طريقة حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

شيرين عبد الوهاب

يا ألف خسارة.. ردود أفعال صادمة بعد عودة شيرين لـ حسام حبيب

هنا الزاهد

هنا الزاهد تتألق بفستان أبيض عبر إنستجرام.. شاهد

الرابر ناصر

مهرجان العلمين الجديدة .. الرابر ناصر يبدأ حفل وويجز ينتظر

بالصور

مهرجان العلمين الجديدة.. ويجز يغني بدون جزمة «حافي القدمين»

حظك اليوم السبت والتوقعات الأبراج 23 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025.. لا تتردد في معرفة ما يُثير فضولك

برج الثور حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025.. ستجد الراحة النفسية

علاقة إيمان الطوخي بالراحل حسني مبارك

إشاعات واتهامات باطلة.. نجل شقيقة إيمان الطوخي يرد بقوة ويدافع عن كرامتها

الثقب الأسود

​الثقب الأسود الذى أرعب الجميع بالجيزة.. القبض على مسجلين خطر وإنقاذ أطفال

نورهان حفظى

​75 ألف دولار.. أرباح البلوجر نورهان حفظي من التيك توك

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

