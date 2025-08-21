«رئيس المعاهد الأزهريّة» يتابع امتحانات «الدور الثاني» للثانوية الأزهرية بأسوان

تابع فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الخميس، يرافقه الدكتور سيد حسن، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، سير أعمال امتحانات «الدور الثاني» للشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة أسوان الأزهرية، وذلك بتفقد لجنة معهد فتيات المويسات بمدينة السباعية، حيث أدى طلاب القسم العلمي الامتحان فى مادتي الرياضيات التطبيقية والفقه، بينما أدى طلاب القسم الأدبي الامتحان فى مادتي الإحصاء والفقه.

وأكد فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، خلال تفقده اللجان على توفير المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، مؤكدًا على الالتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، كما اطمأن فضيلته على انتظام سير العملية الامتحانية دون أي معوقات.

كما شدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على ضرورة المتابعة المستمرة من قِبل رؤساء اللجان والمراقبين، والالتزام بتطبيق جميع الإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية، موجهًا بتوفير سُبل الراحة للطلاب، والتعامل الفوري مع أي طارئ قد يطرأ، بما يضمن سير الامتحانات في أجواء من الانضباط والشفافية.

وأشاد فضيلته بجهود القائمين على العملية الامتحانية بمحافظة أسوان، مثمنًا تعاونهم وحرصهم على أداء مهامهم على الوجه الأكمل.