زيلينسكي: لا توجد مؤشرات حتى الآن على استعداد موسكو لإنهاء الحرب
محافظ الإسكندرية: ننتظر إعلان الآثار عن سفينة آثرية غارقة قريبًا
وزير الري يقرر تحفيز المحصلين المتميزين واستبعاد المقصرين
سموتريتش يهدد بالاستقالة حال موافقة نتنياهو على صفقة مع حماس
وزير السياحة والآثار: إنشاء متحف مائي قيد الدراسة
استبدال صليب بنجمة داوود .. سيّاح إسرائيليون يثيرون غضباً في ويلز
إهانة للنظام الدولي.. الجنائية الدولية تعلق على العقوبات الأمريكية ضد قضاتها
"الوزراء" يستعرض فرص نجاح تعزيز مكانة مصر كمركز لتجارة الترانزيت
أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور الخميس 21 أغسطس 2025
محمد عبد اللطيف يؤكد تعزيز التعاون الثنائي مع اليابان في مجالات التعليم
هل يواصل الدولار تراجعه أمام الجنيه؟ عوامل تحسن الاقتصاد
اعترافات مثيرة للراقصة نورا دانيال.. رحلتها من الرقص لكلبش مباحث الآداب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

«رئيس المعاهد الأزهريّة» يتابع امتحانات «الدور الثاني» للثانوية الأزهرية بأسوان

عبد الرحمن محمد

تابع فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الخميس، يرافقه الدكتور سيد حسن، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، سير أعمال امتحانات «الدور الثاني» للشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة أسوان الأزهرية، وذلك بتفقد لجنة معهد فتيات المويسات بمدينة السباعية، حيث أدى طلاب القسم العلمي الامتحان فى مادتي الرياضيات التطبيقية والفقه، بينما أدى طلاب القسم الأدبي الامتحان فى مادتي الإحصاء والفقه.

وأكد فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، خلال تفقده اللجان على توفير المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، مؤكدًا على الالتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، كما اطمأن فضيلته على انتظام سير العملية الامتحانية دون أي معوقات.

كما شدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على ضرورة المتابعة المستمرة من قِبل رؤساء اللجان والمراقبين، والالتزام بتطبيق جميع الإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية، موجهًا بتوفير سُبل الراحة للطلاب، والتعامل الفوري مع أي طارئ قد يطرأ، بما يضمن سير الامتحانات في أجواء من الانضباط والشفافية.

 وأشاد فضيلته بجهود القائمين على العملية الامتحانية بمحافظة أسوان، مثمنًا تعاونهم وحرصهم على أداء مهامهم على الوجه الأكمل.

