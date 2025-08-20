قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حاتم باشات: المقترح المصري القطري بشأن غزة طوق النجاة.. وتعنت الاحتلال يؤكد عدم رغبته في السلام
مرصد الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على مسجد بشمال نيجيريا
خان يونس تنهك جيش الاحتلال بحرب استنزاف ذكية.. تفاصيل
ملابسها خادشة.. تفاصيل القبض على الراقصة نورا
40 جنيه قريبا| خطة النواب تكشف مفاجأة عن تراجع سعر الدولار
حال تكرار الهجوم الإسرائيلي.. إيران تهدد برد أقوى وتكشف عن صواريخ متطورة
اللجنة المصرية تقدم حليب الأطفال للمستحقين من أهالي غزة.. فيديو
انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة
التفاصيل الكاملة لسرقة شقة المطرب الشعبي أحمد شيبة بالإسكندرية
أهلي جدة يتأهل لنهائي كأس السوبر السعودي بعد اكتساح القادسية بخماسية
مصر تواصل إدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة
توقيع بروتوكولات تعاون لتنفيذ 4 مشروعات للتنمية الاقتصادية بتكلفة 480 مليون جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مرصد الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على مسجد بشمال نيجيريا

داعش
داعش
عبد الرحمن محمد

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الهجومَ الإرهابي الذي استهدف مسجدًا أثناء صلاة الفجر في ولاية كاتسينا شمال نيجيريا، وأسفر عن مقتل 27 شخصًا وإصابة آخرين، بعدما اقتحم مسلحون المسجد في إحدى القرى النائية التابعة لمنطقة مالومفاشي وأطلقوا النار على المصلين بشكل عشوائي.

وأشار المرصد إلى أن طريقة تنفيذ هذا الاعتداء تعكس بصمات تنظيم «داعش»، الذي اعتاد استهداف دور العبادة، ولا سيما مساجد الصوفية، ضمن استراتيجيته الهجومية الرامية إلى بث الرعب وزعزعة الاستقرار.

وطالب المرصد بضرورة تكثيف العمليات الأمنية والعسكرية للتصدي للتنظيم وفروعه الناشطة في نيجيريا ودول حوض بحيرة تشاد، مع تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين دول المنطقة (نيجيريا، النيجر، الكاميرون، تشاد) لمواجهة الخطر المشترك. كما شدّد على أهمية تبنّي نهج فكري وتوعوي لحماية الشباب والأجيال الجديدة من الوقوع فريسة للتطرف، عبر نشر الوعي وتعزيز قيم الاعتدال.

وفي سياق آخر أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف جريمة الكراهية التي استهدفت المسجد المركزي بمدينة أكسفورد في المملكة المتحدة، بعدما أقدم شخص مجهول على وضع لحم خنزير وعلم إسرائيل على أبوابه في واقعة أثارت موجة استياء واسعة داخل المجتمع البريطاني.

وأوضح المرصد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن هذا الفعل الاستفزازي يمثل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي، ويغذي الكراهية والانقسام بين أفراد المجتمع.

 كما نقل عن الضابط "بن كلارك" من شرطة تايمز فالي وصفه للحادث بأنه عمل استفزازي هدفه مضايقة المصلين وإهانة رواد المسجد، مؤكدًا أن مثل هذا السلوك لا مكان له في المجتمع، مع تعهده ببذل كل الجهود لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين.

وشدد مرصد الأزهر على أن هذه الاعتداءات لا تستهدف المسلمين وحدهم، بل تنال من استقرار المجتمع ككل، مؤكدًا أن مواجهة خطابات الكراهية والتطرف تظل واجبًا مشتركًا لحماية قيم التعايش والسلم الأهلي في بريطانيا وسائر المجتمعات.

مرصد الأزهر الهجوم الإرهابي داعش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد

الشعرية سريعة التحضير

بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة

تقليل الاغتراب

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

مرتبات شهر أغسطس

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

محافظ القاهرة

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى للثانوي العام

ترشيحاتنا

أبطال فيلم درويش

أبطال فيلم درويش يحتفلون بالعرض الخاص مع جمهور الرياض

الفت عمر

بسبب اهتمامهم بها بعد تعرضها للسرقة.. ألفت عمر تشكر مصر للطيران

تامر حسني

تامر حسني ممازحًا متابعيه: هشتغل مأذون

بالصور

زيت غير متوقع يعالج الغدة الكظرية والتوتر والصداع

توتر
توتر
توتر

المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات أرخص من كيا سيلتوس 2025

كيا سيلتوس
كيا سيلتوس
كيا سيلتوس

طريقة عمل الدجاج المشوي بصوص الباربيكيو

طريقة عمل الدجاج المشوي بصوص الباربيكيو
طريقة عمل الدجاج المشوي بصوص الباربيكيو
طريقة عمل الدجاج المشوي بصوص الباربيكيو

القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة

القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة
القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة
القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة

فيديو

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

فيلم درويش

عمرو يوسف: دينا الشربيني ممثلة محترفة والعمل معها يسعدني

آخر تطورات قضية لاعبة الجودو

قضية دينا علاء.. تفاصيل جديدة ورسالة قاسية من شقيقها لرواد السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد