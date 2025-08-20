مرصد الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على مسجد بشمال نيجيريا

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الهجومَ الإرهابي الذي استهدف مسجدًا أثناء صلاة الفجر في ولاية كاتسينا شمال نيجيريا، وأسفر عن مقتل 27 شخصًا وإصابة آخرين، بعدما اقتحم مسلحون المسجد في إحدى القرى النائية التابعة لمنطقة مالومفاشي وأطلقوا النار على المصلين بشكل عشوائي.

وأشار المرصد إلى أن طريقة تنفيذ هذا الاعتداء تعكس بصمات تنظيم «داعش»، الذي اعتاد استهداف دور العبادة، ولا سيما مساجد الصوفية، ضمن استراتيجيته الهجومية الرامية إلى بث الرعب وزعزعة الاستقرار.

وطالب المرصد بضرورة تكثيف العمليات الأمنية والعسكرية للتصدي للتنظيم وفروعه الناشطة في نيجيريا ودول حوض بحيرة تشاد، مع تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين دول المنطقة (نيجيريا، النيجر، الكاميرون، تشاد) لمواجهة الخطر المشترك. كما شدّد على أهمية تبنّي نهج فكري وتوعوي لحماية الشباب والأجيال الجديدة من الوقوع فريسة للتطرف، عبر نشر الوعي وتعزيز قيم الاعتدال.

وفي سياق آخر أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف جريمة الكراهية التي استهدفت المسجد المركزي بمدينة أكسفورد في المملكة المتحدة، بعدما أقدم شخص مجهول على وضع لحم خنزير وعلم إسرائيل على أبوابه في واقعة أثارت موجة استياء واسعة داخل المجتمع البريطاني.

وأوضح المرصد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن هذا الفعل الاستفزازي يمثل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي، ويغذي الكراهية والانقسام بين أفراد المجتمع.

كما نقل عن الضابط "بن كلارك" من شرطة تايمز فالي وصفه للحادث بأنه عمل استفزازي هدفه مضايقة المصلين وإهانة رواد المسجد، مؤكدًا أن مثل هذا السلوك لا مكان له في المجتمع، مع تعهده ببذل كل الجهود لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين.

وشدد مرصد الأزهر على أن هذه الاعتداءات لا تستهدف المسلمين وحدهم، بل تنال من استقرار المجتمع ككل، مؤكدًا أن مواجهة خطابات الكراهية والتطرف تظل واجبًا مشتركًا لحماية قيم التعايش والسلم الأهلي في بريطانيا وسائر المجتمعات.