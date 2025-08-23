ترامب يعلن تحقيقاً في واردات الأثاث تمهيداً لرسوم جمركية جديدة



قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري "تحقيقاً كبيراً بشأن الرسوم الجمركية على الأثاث الوارد إليها"، في خطوة تمهّد لفرض رسوم محددة على هذا القطاع.

وأضاف ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة: "خلال الأيام الخمسين المقبلة سيُستكمل التحقيق، وسيُفرض على الأثاث المستورد من دول أخرى إلى الولايات المتحدة رسوم جمركية بنسبة ستُحدد لاحقاً"، مدعياً أن هذه الخطوة ستعيد الحيوية إلى صناعة الأثاث المحلية في الولايات المتحدة.



لم يوضح ترمب كيفية إجراء التحقيق، بما في ذلك ما إذا كان يجري عبر وزارة التجارة الأميركية بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة، التي تتيح فرض رسوم على السلع المصنّفة باعتبارها أساسية للأمن القومي. وبموجب هذا القانون، يُتوقَّع أن يقدّم وزير التجارة نتائج أي تحقيق خلال 270 يوماً.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة تحقق بالفعل في إمكانية فرض رسوم على قطاعات الأدوية وأشباه الموصلات والطائرات والمعادن الأساسية والشاحنات متوسطة الحمولة والأخشاب.