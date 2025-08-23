قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاد للمنافسة.. طارق السيد يكشف الفارق بأداء الزمالك عن الموسم الماضي
المقاومة الفلسطينية تطالب الدول العربية والإسلامية بخطوات عملية لإنقاذ أهالي غزة
محتجون يعترضون طريق بن جفير ويرفعون صور المحتجزين في غزة
موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن
محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة
قرار حاسم من شيرين عبد الوهاب وإجراء قانوني .. آخر التطورات
نوال الزغبي عن عودة شيرين وحسام: لا أريد الحديث عن أى فنانة
بسبب بطولة أمم إفريقيا.. أليو ديانج يؤجل تجديد عقده مع الأهلي
وزير التعليم بجامعة اليابان: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة مستقبل الطلاب
محافظ الجيزة: تعامل فوري مع أي متغيرات مكانية وإتخاذ الإجراءات القانونية
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 23-8-2025
برلماني: تزايد المجاعة داخل قطاع غزة لحظة مأساوية في التاريخ الإنساني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ترامب يعلن تحقيقاً في واردات الأثاث تمهيداً لرسوم جمركية جديدة

ترامب
ترامب
وكالات


قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري "تحقيقاً كبيراً بشأن الرسوم الجمركية على الأثاث الوارد إليها"، في خطوة تمهّد لفرض رسوم محددة على هذا القطاع.

وأضاف ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة: "خلال الأيام الخمسين المقبلة سيُستكمل التحقيق، وسيُفرض على الأثاث المستورد من دول أخرى إلى الولايات المتحدة رسوم جمركية بنسبة ستُحدد لاحقاً"، مدعياً أن هذه الخطوة ستعيد الحيوية إلى صناعة الأثاث المحلية في الولايات المتحدة.


لم يوضح ترمب كيفية إجراء التحقيق، بما في ذلك ما إذا كان يجري عبر وزارة التجارة الأميركية بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة، التي تتيح فرض رسوم على السلع المصنّفة باعتبارها أساسية للأمن القومي. وبموجب هذا القانون، يُتوقَّع أن يقدّم وزير التجارة نتائج أي تحقيق خلال 270 يوماً.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة تحقق بالفعل في إمكانية فرض رسوم على قطاعات الأدوية وأشباه الموصلات والطائرات والمعادن الأساسية والشاحنات متوسطة الحمولة والأخشاب.

السلع رسوم ترمب الأثاث لرسوم جمركية قطاعات الأدوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

الزمالك

حقيقية فتح النائب العام تحقيقات مع مجلس إدارة الزمالك في إهدار المال العام

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس 2025 في مصر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

ترشيحاتنا

قطع المياه

انقطاع المياه في عدة مناطق بالقليوبية لإصلاح خط طرد محطة كوم أشفين

صورة أرشيفية

تعليم الغربية: انتظام لجان امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

اورمان بني سويف

دعم زواج 10 فتيات يتيمات بقرى ونجوع بني سويف

بالصور

لسبب غريب.. رولز رويس تلقى أغلى سيارة في الماء

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

بسبب سوء المبيعات.. هيونداي تودع سيارتها الكهربائية الشهيرة

هيونداي
هيونداي
هيونداي

قوام رشيق.. شيماء سيف تستعرض جمالها بفستان أنيق

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

إطلالة صيفية.. أسماء جلال تستعرض رشاقتها

اسماء جلال
اسماء جلال
اسماء جلال

فيديو

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد