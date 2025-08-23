أسعار العملات الأجنبية في مصر الآن

تباينت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه في مصر علي مدار تعاملات الأسبوع الماضي.

ويرصد موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم السبت 23 أغسطس 2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.



سعر صرف الدولار في مصر اليوم السبت :

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت:

سعر الشراء: 48.45 جنيه.

سعر البيع:48.55 جنيه.

وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم :

سعر الشراء: 31.08 جنيه.

سعر البيع: 31.56 جنيه.

وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 34.79 جنيه.

سعر البيع: 35.10 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم السبت :

سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 56.12 جنيه.

سعر البيع: 56.95 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 64.87 جنيه.

سعر البيع: 65.75 جنيه.

وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 59.99 جنيه.

سعر البيع: 60.32 جنيه.

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم السبت:

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 6.74 جنيه.

سعر البيع: 6.77 جنيه.

وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 32.56 جنيه.

سعر البيع: 33.11 جنيه.

حسم سعر الفائدة

يحسم البنك المركزي المصري الخميس المقبل الموافق 28 من أغسطس الجاري؛ مصير سعر الفائدة وذلك اجتماعه الخامس ضمن الاجتماعات السنوية التي تستهدفها لجنة السياسيات النقدية بإجمالي 8 اجتماعات دورية.

ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع السادس للجنة السياسات النقدية في 2 اكتوبر 2025 ثم الاجتماع السابع في 20 نوفمبر المقبل ثم ختام اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام في 25 من ديسمبر المقبل .