سعر العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الجمعة 15-8-2025

تشهد أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارا أمام الجنيه في بداية تعاملات صباح اليوم الجمعة الموافق 15-8-2025، على مستوى السوق الرسمية.

إجازة البنوك

وجاء استقرار سعر العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بالتوازي مع تعطل العمل في البنوك المصري بمناسبة تعليمات البنك المركزي المصري بمنح الجهاز المصرفي اجازة دورية يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع

سعر العملات الأجنبية اليوم

وفقا لآخر تداولات العملات الأجنبية والتي شهدت ثباتا مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.23 جنيه للشراء و 48.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 56.4 جنيه للشراء و 56.55 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

بلغ سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو 65.51 جنيه للشراء و 65.69 جنيه للبيع.

الدولار الكندي اليوم

سجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو 35.01 جنيه للشراء و 35.1 جنيه للبيع.

الكرون الدنماركي اليوم

سجل سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه نحو 7.55 جنيه للشراء و7.57 جنيه للبيع.

الكرون النرويجي

سجل سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو 4.72 جنيه للشراء و 4.74 جنيه للبيع.

الكرون السويدي اليوم

وصل سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 5.04 جنيه للشراء و 5.05 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري اليوم

سجل سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه نحو 59.86 جنيه للشراء و60.05 جنيه للبيع.

الدولار الاسترالي اليوم

وصل سعر الدولار الإسترالي أمام الجنيه نحو 31.48 جنيه للشراء و31.57 جنيه للبيع.

الـ100 ين ياباني اليوم

سجل سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 32.92 جنيه للشراء و33.01 جنيه للبيع.

اليوان الصيني اليوم

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 6.72 جنيه للشراء و6.74 جنيه للبيع.

العملات العربية

وعلى صعيد العملات العربية أظهرت استقرارا في تداولات اليوم أمام الجنيه.

الريال السعودي اليوم

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 12.85 جنيه للشراء و 12.88 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي اليوم

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 157.95 جنيه للشراء و158.41جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي اليوم

بلغ سعر الدرهم الإماراتي امام الجنيه نحو 13.13 جنيه للشراء و13.16 جنيه للبيع.

الدينار البحريني اليوم

وصل سعر الدينار البحريني أمام الجنيه نحو 127.93 جنيه للشراء و128.28 جنيه للبيع.

الريال العماني اليوم

وصل سعر الريال العماني أمام الجنيه نحو 125.28 جنيه للشراء و125.62 جنيه للبيع.

الريال القطري اليوم

بلغ سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 13.22 جنيه للشراء و13.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم

وصل سعر الدينار الأردني أمام الجنيه نحو 67.94 جنيه للشراء و68.3 جنيه للبيع.