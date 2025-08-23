للاستفادة من التجربة المصرية.. شركة العاصمة الإدارية تستقبل رئيس المدينة الجديدة بالأردن

استقبل المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وفدًا أردنيًا رفيع المستوى برئاسة المهندس مصعب المهيدات، رئيس مجلس إدارة المدينة الإدارية الجديدة بالأردن، يرافقه المهندس صالح بقاعين، الرئيس التنفيذي للمدينة، والسيد حسين الشبلي، الملحق الدبلوماسي بسفارة المملكة الأردنية الهاشمية في القاهرة.

يأتي اللقاء في إطار الخطوات التنفيذية التي شرعت بها المملكة الأردنية الهاشمية لتشييد المدينة الإدارية الجديدة، المعروفة باسم مدينة "عمرة"، وحرص الجانب الأردني على الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال اللقاء، قدّم المهندس خالد عباس عرضًا متكاملًا حول مشروع العاصمة الإدارية في مصر، استعرض خلاله مراحل المشروع منذ انطلاقته وحتى اليوم، وأبرز الجهات المساهمة فيه، والمشروعات التي تم إنجازها والجاري تنفيذها ونسب التقدم بها. كما تناول أساليب إدارة المدينة، وآلية عمل الشركات المنبثقة عن الشركة الأم، إلى جانب استعراض المخطط العام، والأنشطة الجاذبة، ونظم تسعير الأراضي داخل العاصمة. وأكد أن العاصمة الإدارية أصبحت تجربة ملهمة في بناء مدن ذكية ومستدامة.

وأضاف عباس: “تُشكل العاصمة الإدارية نموذجًا إقليميًا ناجحًا في تخطيط وإدارة المدن الجديدة، ونحن على أتم الاستعداد لتبادل خبراتنا مع الأشقاء في الأردن بما يحقق مصالح البلدين، مع إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق، لفتح المجال أمام شراكات عملية وتبادل للخبرات الفنية والإدارية.”

من جانبه، أعرب المهندس مصعب المهيدات عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن التجربة المصرية في إنشاء العاصمة الإدارية تمثل مصدر إلهام للأردن في مشروع مدينة "عمرة". وأوضح أن المدينة تقع على بُعد نحو 70 كيلومترًا من العاصمة عمّان وبالقرب من الطرق الدولية المؤدية إلى السعودية والعراق، بما يمنحها موقعًا استراتيجيًا متميزًا.

وأشار المهيدات إلى أن الحكومة الأردنية خصصت بالفعل مبالغ مالية ضمن موازنة 2024 لإعداد الدراسات والتصاميم، على أن تبدأ أعمال البنية التحتية خلال العام الجاري، مع استهداف توفير ما يقارب 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء التنفيذ، على أن يتم الانتهاء من جميع مراحل المشروع طبقا للتخطيط بحلول عام 2050.

وأضاف المهيدات: “نشكر الأشقاء في مصر على رغبتهم الصادقة في التعاون وتبادل الخبرات، ونتطلع إلى الاستفادة من تجربتكم الرائدة في تطوير مدينة عمرة بالأردن من خلال توقيع مذكرة تفاهم بهدف ضمان أفضل آليات التعاون المشترك.”