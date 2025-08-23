قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات
الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات
فيلم جديد.. سر ظهور آسر ياسين في حفل ويجز بمهرجان العلمين
وسائل إعلام عبرية: إسرائيل تحقق في احتمال استخدام الحوثيين لصاروخ انشطاري
من أعمالكم سلط عليكم .. شقيق شيرين عبد الوهاب يوجه رسالة غامضة
طلب عاجل من مصر.. إسرائيل تتعمد صناعة المجاعة في غزة والأمم المتحدة تتحرك
ملايين القلوب تدعوا لكي.. سهير جودة تدعم أنغام بعد وعكتها الصحية
بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يخسر بثنائية من توتنهام بالدوري الإنجليزي
الطريقة الشرعية لدار الإفتاء لمعرفة هلال الشهور الهجرية
إصابة 8 أشخاص أثناء سقوط ميكروباص أسفل الطريق الدائري بالمنيب
ناس مريضة بتروج شائعات.. حسام حبيب لصدي البلد: أنا وشيرين أصدقاء وعمرنا ما هنرجع لبعض| خاص
اعرف سعر الذهب في مصر.. ومفاجأة بشأن عيار 21
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

للاستفادة من التجربة المصرية.. شركة العاصمة الإدارية تستقبل رئيس المدينة الجديدة بالأردن

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية اللجارحي

استقبل المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وفدًا أردنيًا رفيع المستوى برئاسة المهندس مصعب المهيدات، رئيس مجلس إدارة المدينة الإدارية الجديدة بالأردن، يرافقه المهندس صالح بقاعين، الرئيس التنفيذي للمدينة، والسيد حسين الشبلي، الملحق الدبلوماسي بسفارة المملكة الأردنية الهاشمية في القاهرة.

يأتي اللقاء في إطار الخطوات التنفيذية التي شرعت بها المملكة الأردنية الهاشمية لتشييد المدينة الإدارية الجديدة، المعروفة باسم مدينة "عمرة"، وحرص الجانب الأردني على الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال اللقاء، قدّم المهندس خالد عباس عرضًا متكاملًا حول مشروع العاصمة الإدارية في مصر، استعرض خلاله مراحل المشروع منذ انطلاقته وحتى اليوم، وأبرز الجهات المساهمة فيه، والمشروعات التي تم إنجازها والجاري تنفيذها ونسب التقدم بها. كما تناول أساليب إدارة المدينة، وآلية عمل الشركات المنبثقة عن الشركة الأم، إلى جانب استعراض المخطط العام، والأنشطة الجاذبة، ونظم تسعير الأراضي داخل العاصمة. وأكد أن العاصمة الإدارية أصبحت تجربة ملهمة في بناء مدن ذكية ومستدامة.

وأضاف عباس: “تُشكل العاصمة الإدارية نموذجًا إقليميًا ناجحًا في تخطيط وإدارة المدن الجديدة، ونحن على أتم الاستعداد لتبادل خبراتنا مع الأشقاء في الأردن بما يحقق مصالح البلدين، مع إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق، لفتح المجال أمام شراكات عملية وتبادل للخبرات الفنية والإدارية.”

من جانبه، أعرب المهندس مصعب المهيدات عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن التجربة المصرية في إنشاء العاصمة الإدارية تمثل مصدر إلهام للأردن في مشروع مدينة "عمرة". وأوضح أن المدينة تقع على بُعد نحو 70 كيلومترًا من العاصمة عمّان وبالقرب من الطرق الدولية المؤدية إلى السعودية والعراق، بما يمنحها موقعًا استراتيجيًا متميزًا.

وأشار المهيدات إلى أن الحكومة الأردنية خصصت بالفعل مبالغ مالية ضمن موازنة 2024 لإعداد الدراسات والتصاميم، على أن تبدأ أعمال البنية التحتية خلال العام الجاري، مع استهداف توفير ما يقارب 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء التنفيذ، على أن يتم الانتهاء من جميع مراحل المشروع طبقا للتخطيط بحلول عام 2050.

وأضاف المهيدات: “نشكر الأشقاء في مصر على رغبتهم الصادقة في التعاون وتبادل الخبرات، ونتطلع إلى الاستفادة من تجربتكم الرائدة في تطوير مدينة عمرة بالأردن من خلال توقيع مذكرة تفاهم بهدف ضمان أفضل آليات التعاون المشترك.”

العاصمة شركة العاصمة الأردن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

غرق - ارشيفية

القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالإسكندرية

ترشيحاتنا

نائب وزير السياحة والآثار

متابعة الموقف التنفيذي لأعمال الترميم والتطوير للحفاظ على التراث الحضاري للإسكندرية

وزير الكهرباء ومسئولي شركة أبو ظبي

وزير الكهرباء يبحث مع شركة إماراتية مستجدات تنفيذ الأعمال فى المشروعات

صحفيو الاتصالات فى رحاب اتيدا

إيتيدا تعزز قدرات شعبة الاتصالات.. ورشة عمل لمواكبة التحول الرقمي

بالصور

جيب شيروكي تطلق سيارة هجينة فاخرة بسعر مناسب

جيب شيروكي
جيب شيروكي
جيب شيروكي

إزالة عقار آيل للسقوط بمدينة بلبيس

ازالة
ازالة
ازالة

سيارة هيونداي السيدان القادمة تثير جدلاً واسعًا قبل إطلاقها

هينونداي
هينونداي
هينونداي

جمبسوت لافت.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

محمد رمضان في لبنان

محمد رمضان: قررت أكمل في طريقي لآخره.. ونيتي مش الاستفزاز

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد