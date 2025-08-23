يقظة وشجاعة.. وزير النقل يكرم عامل مزلقان السادات لإنقاذه حياة شاب

أصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا جاء فيه أن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل قرر تكريم طارق محمد برس، عامل مزلقان السادات ببني سويف، بعد أن تمكن بيقظته وشجاعته من إنقاذ حياة شاب كاد أن يلقى مصرعه أسفل عجلات القطار رقم ٢٠١١ القادم من أسوان إلى القاهرة أثناء عبوره المزلقان وهو مغلق وذلك في الساعة ١٧.١٠ مساء أمس الجمعة الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠٢٥ .

وأشار البيان الى أن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل قد اشاد بالعمل البطولي الذي قام به عامل المزلقان حيث خاطر بحياته لإنقاذ حياة الشاب ضاربا أروع الأمثلة في التفاني والإخلاص والتضحية في العمل وخدمة المواطنين مؤكدا إنه نموذج مشرف لكل موظفي الوزارة والدولة بما قدمه من عمل مشرف.



كما ناشدت وزارة النقل السادة المواطنين بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات هيئة السكك الحديدية عند العبور والالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لايؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح.