برلماني: مصر قادرة على صد أي اعتداء على سفاراتها.. ومواصلة جهودها لدعم غزة

أشاد النائب عمر الغنيمي عضو مجلس الشيوخ، بالجهود الحاسمة التي تبذلها الدولة المصرية لحماية مصالحها في الخارج، مؤكدًا رفضه التام لأي اعتداءات أو محاولات لحصار السفارات المصرية في مختلف الدول.

وقال الغنيمي، في تصريح صحفي له اليوم، إن هذه الإجراءات الدبلوماسية الفاعلة تؤكد قدرة مصر على فرض احترام القانون الدولي وحماية سيادتها وأمن أبنائها في كل مكان، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تمتلك كل الأدوات السياسية والقانونية والدبلوماسية لمواجهة أي تجاوزات تستهدف مصالحها.

وأضاف الغنيمي أن مصر، في الوقت ذاته، تواصل دعم الشعب الفلسطيني في غزة، وتعمل على نصرة قضيته الإنسانية والسياسية على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعكس التزامها الدائم بالقضايا العربية العادلة ويعزز مكانتها الدولية.

وأوضح نائب الاسكندرية، أن الانتصارات التي تحققها مصر على الساحة الدبلوماسية والسياسية تثبت حزم الدولة وقدرتها على حماية سيادتها ومصالحها الوطنية، مع ضمان استمرار استقرار الوطن وأمن مواطنيه في كل مكان.

ولفت النائب عمر الغنيمي، إلى أن مصر تلعب دورًا محوريًا في تقديم الدعم الإنساني والسياسي لغزة، من خلال التنسيق مع الأطراف الدولية لتخفيف معاناة السكان وضمان وصول المساعدات الإنسانية، إلى جانب جهودها الدبلوماسية لوقف العدوان وحماية المدنيين، بما يعكس التزام الدولة المصرية المستمر بالقضايا العربية العادلة ودورها الرائد في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.