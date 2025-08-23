برلمانية تؤكد أهمية دعم المستشفيات بالأدوية والأصناف الناقصة

أشادت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بإطلاق حملة «100 يوم صحة»، مؤكدة أنها واحدة من أبرز المبادرات الصحية التي أطلقتها الدولة المصرية لدعم القطاع الطبي وتقديم خدمات شاملة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وقالت سعيد، في تصريحات لـ صدى البلد إن هذه المبادرات تعكس الاستحقاق الدستوري للمواطن المصري في حقه في الصحة، من خلال توفير الكشف والعلاج مجانا، مشيرة إلى أن ذلك يجسد حرص الدولة على ضمان حصول المواطنين على رعاية صحية متكاملة.

وأضافت: "أتمنى أن يتم دعم المستشفيات بالأدوية والأصناف الناقصة حتى تحقق المبادرة الهدف المنشود، فالتشخيص دون توفير العلاج الكامل يعد خدمة منقوصة"، مشددة على أهمية ربط المبادرة بقوائم مرضى التأمين الصحي لمنع ازدواج صرف العلاج، بما يضمن ترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد لمستحقيها.

وأشارت عضو لجنة الشئون الصحية إلى أن النسخة الأولى من مبادرة «100 مليون صحة» كانت من أنجح المبادرات على الإطلاق، إذ شملت أغلب محافظات الجمهورية وغطت الأمراض الأكثر شيوعا ، لافتة إلى أن تكرار مثل هذه المبادرات يعد أمر ضروري وله أثر إيجابي كبير على المجال الصحي في مصر.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ 143 قافلة طبية شاملة، ساهمت في تقديم 314 ألفاً و29 خدمة طبية وعلاجية لـ 119 ألفاً و622 مواطنًا في جميع محافظات الجمهورية، ضمن حملة «100 يوم صحة» وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بتعزيز الخدمات الطبية المجانية، خاصة في المناطق النائية.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل شملت الكشف الطبي، صرف العلاج، وإجراء فحوصات تشمل 16 ألفاً و874 فحص دم، و7 آلاف و310 فحوصات طفيليات، و1,115 أشعة سينية، و2,418 فحصًا بالموجات فوق الصوتية، إلى جانب توعية 25,821 مواطنًا صحيًا، وتحويل 548 حالة للمستشفيات.