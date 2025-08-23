تحرك برلماني لبحث آليات مضاعفة الصادرات الزراعية.. نواب: خطوة للتوسع في التصنيع الغذائي..ومقترح بإنشاء شركة متخصصة لتسويق المنتجات

برلماني: الزراعة تستهدف تحقيق صادرات زراعية بقيمة 12 مليار دولار خلال العام الجاري

تقدم المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حول خطط وسياسات الحكومة لفتح أسواق عالمية جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية، مشيراً إلى أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صرح بأن الوزارة تستهدف تحقيق صادرات زراعية بقيمة 12 مليار دولار خلال العام الجاري، بالإضافة إلى إضافة 3 ملايين فدان جديدة خلال 3 سنوات.

وتساءل المهندس حسن المير قائلاً: “ما هي خطة الوزارة التفصيلية لتحقيق مستهدف 12 مليار دولار صادرات زراعية؟ وما هي المحاصيل الرئيسية التي ستعتمد عليها في تحقيق هذا الرقم؟ وهل هناك أسواق تصديرية جديدة تم فتحها مؤخرًا، وما حجمها المتوقع في هذه الخطة؟.

في هذا الصدد، أكد النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الدولة خلال الآونة الأخيرة سعت إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية من خلال تطبيق معايير الجودة العالمية لضمان مطابقة الصادرات للمواصفات المطلوبة، بما يساهم في مضاعفة حجم الصادرات وزيادة العائدات الاقتصادية.



وأشار" الشوربجي" في تصريح لموقع " صدى البلد" إلى أن

الدولة تكثف جهودها لمضاعفة الصادرات الزراعية من خلال التوسع في فتح أسواق عالمية جديدة، والالتزام بتطبيق المعايير الدولية الخاصة بجودة وسلامة المنتجات، فضلًا عن تطوير منظومة الحجر الزراعي وتحديث البنية التحتية للتخزين والتعبئة.

و شدد عضو البرلمان على ضرورة دعم المزارعين والمصدرين بالتدريب والتمويل لتلبية متطلبات الأسواق العالمية، بما يضمن زيادة العائدات وتحقيق خطة الدولة لرفع تنافسية المنتجات الزراعية المصرية.



في سياق متصل، أكد النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن تعزيز الصادرات يمثل حجر الزاوية في مستقبل الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن القطاع الزراعي يعد ركيزة أساسية لتحقيق هذا التوجه، لما يتيحه من فرص كبيرة لدعم النمو الاقتصادي وزيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية.

وأشار" ملك" في تصريح لموقع " صدى البلد" إلى ضرورة ضخ استثمارات جديدة في مجال التصنيع الغذائي لاستغلال المحاصيل الزراعية وزيادة القيمة المضافة عليها من خلال مراحل التصنيع ومضاعفة حجم التصدير الزراعى.