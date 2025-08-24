بائعة الخبز.. محافظ الإسماعيلية يقدم مساعدة مالية فورية لسيدة أبوصوير

قدم اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، مساعدة مالية فورية من محافظة الإسماعيلية، للسيدة منى عبد الحميد أحد مواطنات مركز ومدينة أبوصوير، أو المعروفة إعلاميًا بـ "بائعة الخبز" والتي قابلها أمس أثناء تفقده سوق اليوم الواحد بمدينة أبوصوير.

حيث قامت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، الدكتورة رشا فرحان مدير مكتب متابعة المحافظ، ومها السيد رئيس مركز ومدينة أبوصوير، بالذهاب إلى محل إقامتها وتقديم مساعدة مالية فورية لمساعدتها على ظروف الحياة.

كما وجه "أكرم" ببحث ودراسة حالتها اجتماعيا جيدًا من قِبل مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، و عرض الملف كاملا عليه بشكل عاجل، لتقديم الدعم المناسب لها.