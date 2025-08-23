قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متعدد المراحل وقابل للانشطار| صاروخ يمني برأس حربي يثير قلقًا إسرائيليًا.. تفاصيل
القاهرة الإخبارية: الاحتلال يرفض دخول المستلزمات الطبية إلى قطاع غزة
شهيد فلسطيني وغارات مكثفة للاحتلال قرب محور «نتساريم» تثير مخاوف المدنيين في القطاع
القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب
مين الأغلى.. سعر ملابس روبي ودينا في حفل الساحل الشمالي يثير السوشيال ميديا |شاهد
الإفتاء توضح حكم التربح من الإنترنت .. وتؤكد: العبرة بمضمون المحتوى
قبل بدء الدراسة| أسئلة وإجابات تشرح تفاصيل البكالوريا المصرية "موادها وامتحاناتها ورسومها"
غدًا.. بدء جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ خارج مصر
سعر الدولار في مصر يوم الأحد 24 أغسطس 2025
رغم الظروف الصعبة| رمضان السيد يكشف عن جاهزية «الشناوي» لمواجهة غزل المحلة
نانسي عجرم تتألق بفستان أزرق لامع وتفاجئ جمهورها بإطلالة ساحرة|شاهد
رغم الظروف الصعبة| رمضان السيد يكشف عن جاهزية «الشناوي» لمواجهة غزل المحلة

رباب الهواري

أكد رمضان السيد، نجم فريق الأهلي السابق، أن محمد الشناوي، حارس وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يمر بحالة نفسية صعبة بسبب وفاة والده في الأيام القليلة الماضية.

وقال رمضان السيد، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "محمد الشناوي تدرب بشكل منفرد بعد انتهاء جنازة والده حتى يكون جاهزًا بشكل فني لمباريات فريق الأهلي في الفترة المقبلة".

وأضاف: "أعتقد أن محمد الشناوي قد يشارك في مباراة غزل المحلة في التشكيل الأساسي، بعد منح الثقة من جانب المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني".

سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

في حادث أبو تلات ..تجديد حبس مديرة فرع الأكاديمية الوهمية بسوهاج 15 يومًا للتحقيقات

سما المصري تدخل مكتب المطعني بعد عرض 50 ألف جنيه.. جد ولا تريند؟

ضحايا حادث الاسكندرية

ننشر الصور الأولى لضحايا سوهاج في"رحلة الموت" بالإسكندرية

الأوراق المطلوبة للتقديم على الشقق بديلة الإيجار القديم 2025 | الرابط والموعد

تأكيدا للقيم الدينية والإنسانية.. النيابة العامة تتصدى لجرائم الاعتداء على الحيوانات

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

100 يوم صحة

برلماني: 100 يوم صحة إنجاز يعكس جدية الدولة في الارتقاء بالخدمات الطبية

مجلس الشيوخ

برلماني: الاعتداء على السفارات المصرية محاولة يائسة للإضرار بمكانة مصر الدولية

غزة

الشعب الجمهوري: إعلان المجاعة في قطاع غزة كارثة إنسانية

أبيض لافت.. ياسمين عز تخطف الأنظار بظهورها

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تبهر متابعيها في أحدث ظهور

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بالماس والياقوت.. بوجاتي تصدر أفخم ساعة يد نادرة

شيرين وحسام حبيب

شيرين تتوعد.. حسام ينفي.. والمحامي يستنجد: القصة الكاملة للأزمة | فيديوجراف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

