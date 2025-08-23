رغم الظروف الصعبة| رمضان السيد يكشف عن جاهزية «الشناوي» لمواجهة غزل المحلة

أكد رمضان السيد، نجم فريق الأهلي السابق، أن محمد الشناوي، حارس وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يمر بحالة نفسية صعبة بسبب وفاة والده في الأيام القليلة الماضية.

وقال رمضان السيد، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "محمد الشناوي تدرب بشكل منفرد بعد انتهاء جنازة والده حتى يكون جاهزًا بشكل فني لمباريات فريق الأهلي في الفترة المقبلة".

وأضاف: "أعتقد أن محمد الشناوي قد يشارك في مباراة غزل المحلة في التشكيل الأساسي، بعد منح الثقة من جانب المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني".