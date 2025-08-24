جامعة بنها تعلن نتيجة مسابقة النشر الدولي والاستشهادات المرجعية لدورة يوليو 2025

أعلنت الدكتورة جيهان عبدالهادي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث،قيام اللجنة الفنية لفحص الإنتاج العلمي لهيئة التدريس المنشور بالدوريات العلمية المصنفة دولياً باعلان ، نتيجة مسابقة النشر الدولي والاستشهادات المرجعية لدورة يوليو 2025، والتي تأتي في إطار تحسين مخرجات البحث العلمي بالجامعة وتشجيع هيئة التدريس لنشر بحوثهم بالدوريات العلمية العالمية.

واضافت نائب رئيس الجامعة انه خلال هذه الدورة تقدم بمسابقة النشر الدولي إجمالي عدد (649) بحث علمي موزعة على 12 كلية هم التجارة، والتربية النوعية، والتمريض، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والزراعة، والطب البشري، والطب البيطري، والعلوم، والعلاج الطبيعي، والهندسة شبرا، والهندسة بنها، والفنون التطبيقية، منها (325) بحث Q1، بنسبة 50 % من إجمالي البحوث المقدمة، مما يدل على جودة مخرجات البحث العلمي بالجامعة، وزيادة عدد بحوث الـQ2 إلى (185) بحث، بالإضافة إلى (74) بحث Q3، و(19) بحث Q4.

وأشارت إلى أنه قد شملت هذه الدورة على 13 فصل من كتب منشورة بدور نشر عالمية، وشملت ايضا على كتابين، كما تقدم لمسابقة الاستشهادات المرجعية Citation من خلال الباحث العلمي Google Scholar عدد (163) عضو هيئة تدريس.