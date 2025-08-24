خالد الغندور يثير الجدل عبر فيسبوك.. شاهد

شارك الإعلامي خالد الغندور منشور مثير عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد الغندور:"احنا في زمن الناس بتهاجم الشتام بالشتيمة و تكره الفضيحة بس بتشيرها و تكره الست المتبرجة بس بتتفرج عليها و تنصحك بالصلاة و هي ما بتصليش و تتهمك انك مصلحجي و هما المصلحة كلها و عايزين يعلموك الصح و هما ملوك الغلط شيزوفرنيا بعض البشر في هذا الزمن".

وكان قد علق الإعلامي خالد الغندور على تتويج النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2025، وهي الجائزة المقدمة من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":

"محمد صلاح يستحق كل الجوائز، فهو أيقونة عربية وإفريقية حققت إنجازات ومعجزات في مشواره. خرج من مصر بلا لغة ولا شهرة ولا شعبية، ليتعلم كل اللغات، ويفوز بكل البطولات، ويصبح صاحب أكبر شعبية وشهرة لأي شخصية عربية على مستوى العالم."

من ناحية أخرى، بدأ نادي ليفربول الإنجليزي وضع خطط مستقبلية للتعاقد مع بديل للنجم المصري محمد صلاح، رغم تجديد عقده ليستمر داخل قلعة "الريدز" لموسمين مقبلين.

وقد واصل صلاح تألقه مع فريقه خلال مباراة الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام بورنموث، بعدما قاد ليفربول للفوز بنتيجة (4-2)، مسجلاً الهدف الرابع في اللقاء على ملعب آنفيلد، ليؤكد مجددًا قيمته الكبيرة داخل الفريق.