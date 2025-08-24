قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: الدولة حريصة على زيادة الاستثمار الدوائي لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير
الزمالك ينتظر خطابا رسميا من فيفا واتحاد الكرة بقيد الكيني أرون
مطاردة ساخنة بين الأهالي ونسناس هارب في أرمنت.. ما القصة ؟
خامنئي: نرفض الإملاءات الأمريكية.. ولا حل مع واشنطن لأنها تسعى لإخضاعنا
الوزير: مستعدون لإزالة أي تحديات فنية أو إدارية أو إجرائية تواجه المستثمرين الصناعيين
ناشئات مصر للطائرة يفتتحن مشوارهن في بطولة إفريقيا بالفوز على مدغشقر
التنمية المحلية: 220 ألف مشروع بتمويل 34 مليار جنيه توفر 1.4 مليون فرصة عمل
وزير البترول: نتطلع لشراكة مع تشيلي في تطوير سلاسل القيمة للمعادن الحرجة
موعد تنسيق المرحلة الثالثة وخطوات التسجيل
ميل القلب لإحدى سور القرآن واستماعها بشكل دائم.. هل في ذلك خطأ؟ | الإفتاء توضح
خطة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة.. ما الأهداف الحقيقية؟
انطلاق البرنامج التدريبي في علوم الصيانة والترميم بالمتحف القومي للحضارة المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور يثير الجدل عبر فيسبوك.. شاهد

خالد الغندور
خالد الغندور
باسنتي ناجي

شارك الإعلامي خالد الغندور منشور مثير عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد الغندور:"احنا في زمن الناس  بتهاجم الشتام بالشتيمة و تكره الفضيحة بس بتشيرها و تكره الست المتبرجة بس بتتفرج عليها و تنصحك بالصلاة و هي ما   بتصليش و تتهمك انك مصلحجي و هما المصلحة كلها  و عايزين  يعلموك الصح و هما   ملوك الغلط  شيزوفرنيا  بعض البشر في هذا الزمن".

وكان قد علق الإعلامي خالد الغندور على تتويج النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2025، وهي الجائزة المقدمة من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":
"محمد صلاح يستحق كل الجوائز، فهو أيقونة عربية وإفريقية حققت إنجازات ومعجزات في مشواره. خرج من مصر بلا لغة ولا شهرة ولا شعبية، ليتعلم كل اللغات، ويفوز بكل البطولات، ويصبح صاحب أكبر شعبية وشهرة لأي شخصية عربية على مستوى العالم."

من ناحية أخرى، بدأ نادي ليفربول الإنجليزي وضع خطط مستقبلية للتعاقد مع بديل للنجم المصري محمد صلاح، رغم تجديد عقده ليستمر داخل قلعة "الريدز" لموسمين مقبلين.

وقد واصل صلاح تألقه مع فريقه خلال مباراة الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام بورنموث، بعدما قاد ليفربول للفوز بنتيجة (4-2)، مسجلاً الهدف الرابع في اللقاء على ملعب آنفيلد، ليؤكد مجددًا قيمته الكبيرة داخل الفريق.

خالد الغندور الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

فني صحي 97.2% الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

أسعار الذهب

رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

شاكر محظور

مواجهة جديدة للبلوجر شاكر محظور فى النيابة

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

ترشيحاتنا

الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة

رسامة شمامسة جدد لكنيسة العذراء بالمحمودية على يد الأنبا إيلاريون

وزارة الصحة

الصحة: صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية يتحمل رسوم المتقدمين لامتحانات البورد

أمراض النباتات

"أمراض النباتات" ينظم برنامجا تدريبيا متخصصا لرفع كفاءة 70 مهندسا بالحجر الزراعي

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

نزعت جزءًا من الفستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بحفلها فى لبنان

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

مايان السيد تخطف الأنظار فى الساحل الشمالى | شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

إلهام شاهين وليلى علوي رفقة العوضي ورامز جلال

الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى

فيديو

شيرين وحسام حبيب

رجعوا و لا لسه.. حسام حبيب يكشف ويفضح..وشقيق شيرين يصعد برسائل غامضة

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد