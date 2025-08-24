4 ملايين جنيه حصيلة فساد مسئول كبير بقرية البضائع.. وأمر إحالة يكشف التفاصيل

أحال جهاز الكسب غير المشروع مسئولا كبيرا بقرية البضائع بمطار القاهرة لاتهامه بالاستيلاء على 4 ملايين جنيه قيمة تهريب بضائع جمركية.

نص أمر الإحالة

جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفا عاما خاضعا للقانون رقم ٦٢ لسنة ۱۹۷٥ بشأن الكسب غير المشروع - مأمور جمركي بقرية البضائع بمطار القاهرة سابقا - حصل لنفسه على كسب غير مشروع؛ بأن استغل وظيفته العمومية وما تلقيه عليه من مهام وما تمنحه من سلطات، فاقترف سلوكا مخالفا لنص عقابي وهو تزوير محررات رسمية واستعمالها في تهريب جمركي- والتي أدين فيها بالسجن المشدد لأربعة وعشرون عاماً.

وطرأت على ذمته المالية زيادة غير مبررة في مكوناتها، فتضخمت بطريق غير متناسب عناصرها، مستغلا وظيفته العمومية ومنتفعا من ورائها قاصدًا من ذلك تحقيق نماء غير مشروع، وبلغ مقصده بإثراء ذمته المالية بنحو مبلغ مالي قدره 4 ملايين جنيه وفق الثابت بتقارير لجنة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة المرفقة.