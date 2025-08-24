قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: الدولة حريصة على زيادة الاستثمار الدوائي لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير
الزمالك ينتظر خطابا رسميا من فيفا واتحاد الكرة بقيد الكيني أرون
مطاردة ساخنة بين الأهالي ونسناس هارب في أرمنت.. ما القصة ؟
خامنئي: نرفض الإملاءات الأمريكية.. ولا حل مع واشنطن لأنها تسعى لإخضاعنا
الوزير: مستعدون لإزالة أي تحديات فنية أو إدارية أو إجرائية تواجه المستثمرين الصناعيين
ناشئات مصر للطائرة يفتتحن مشوارهن في بطولة إفريقيا بالفوز على مدغشقر
التنمية المحلية: 220 ألف مشروع بتمويل 34 مليار جنيه توفر 1.4 مليون فرصة عمل
وزير البترول: نتطلع لشراكة مع تشيلي في تطوير سلاسل القيمة للمعادن الحرجة
موعد تنسيق المرحلة الثالثة وخطوات التسجيل
ميل القلب لإحدى سور القرآن واستماعها بشكل دائم.. هل في ذلك خطأ؟ | الإفتاء توضح
خطة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة.. ما الأهداف الحقيقية؟
انطلاق البرنامج التدريبي في علوم الصيانة والترميم بالمتحف القومي للحضارة المصرية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
حوادث

4 ملايين جنيه حصيلة فساد مسئول كبير بقرية البضائع.. وأمر إحالة يكشف التفاصيل

كتب محمد عبدالله :

أحال جهاز الكسب غير المشروع مسئولا كبيرا بقرية البضائع بمطار القاهرة لاتهامه بالاستيلاء على 4 ملايين جنيه قيمة تهريب بضائع جمركية.

نص أمر الإحالة 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفا عاما خاضعا للقانون رقم ٦٢ لسنة ۱۹۷٥ بشأن الكسب غير المشروع - مأمور جمركي بقرية البضائع بمطار القاهرة سابقا - حصل لنفسه على كسب غير مشروع؛ بأن استغل وظيفته العمومية وما تلقيه عليه من مهام وما تمنحه من سلطات، فاقترف سلوكا مخالفا لنص عقابي وهو تزوير محررات رسمية واستعمالها في تهريب جمركي- والتي أدين فيها بالسجن المشدد لأربعة وعشرون عاماً.

 وطرأت على ذمته المالية زيادة غير مبررة في مكوناتها، فتضخمت بطريق غير متناسب عناصرها، مستغلا وظيفته العمومية ومنتفعا من ورائها قاصدًا من ذلك تحقيق نماء غير مشروع، وبلغ مقصده بإثراء ذمته المالية بنحو مبلغ مالي قدره 4 ملايين جنيه وفق الثابت بتقارير لجنة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة المرفقة.

الكسب غير المشروع إحالة مأمورية البضائع مأمور البضائع الجمارك

