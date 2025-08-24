كريم سرور ينعى صديقه الراحل بهاء الخطيب بكلمات مؤثرة

حرص الفنان كريم سرور على نعي صديقه الفنان الشاب بهاء الخطيب، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم إثر أزمة قلبية مفاجئة.



ونشر كريم سرور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» رسالة مؤثرة قال فيها: «بهاء الخطيب مات.. إيه الاختبار ده.. ليه بالكسرة دي.. ده ماكنش بيمل من الكلام عن أحلامه، دايمًا بيشجعنا (يلا عرض، يلا فيلم، يلا نشتغل)..».



وأضاف: «عمري ما شوفتك مكشر حتى في عز إحباطك، كنت متأكد إنك هتكون نجم كبير، كنت عارف إن تعبك هيجيب فايدة.. للأسف رحلت قبل ما تحقق أحلامك».



وتابع سرور: «قلبي واجعني ومقهور.. مش قادر أصدق ولا أبطل عياط عليك، مع السلامة يا جميل يا محترم يا بشوش.. ربنا يرحمك يا بهاء ويجعل مثواك الجنة».



واختتم قائلاً: «مش مستوعب إزاي الموت قريب وقاسي كده.. غيابك هيفرق أوي، ربنا يرحمك يا بهاء ويدخلك فسيح جناته، أدعوله يا جماعة، والله يستاهل كل الرحمة والمغفرة».