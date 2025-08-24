تراجع جماعي لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه الآن

تراجعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الاحد 24-8-2025، في جميع البنوك العاملة في مصر .

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الأحد في مستهل تعاملات الأسبوع الجاري، ضمن نشرته الخدمية .

أسعار الدولار اليوم الأحد

سعر الدولار في بنك القاهرة 48.61 جنيه للشراء و48.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 48.47 جنيه للشراء و48.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 48.37 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع.

البنك الاهلي المصري

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 48.37 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف العربي 48.37 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك الاسكندرية 48.37 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 48.37 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع.

بنك مصر



سعر الدولار في بنك مصر 48.37 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك العربي الافريقي 48.37 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قطر الوطني 48.37 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع



سعر الدولار في بنك فيصل 48.36 جنيه للشراء و48.46 جنيه للبيع.





سعر صرف الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار في بنك نكست 48.35 جنيه للشراء و48.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 48.35 جنيه للشراء و48.45 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 48.35 جنيه للشراء و48.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 48.34 جنيه للشراء و48.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 48.33 جنيه للشراء و48.43 جنيه للبيع.

بنك التعمير والاسكان

سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان 48.32 جنيه للشراء و48.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 48.32 جنيه للشراء و48.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك التنمية الصناعية 48.30 جنيه للشراء و48.40 جنيه للبيع.