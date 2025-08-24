مجلس الزمالك يقرر تحويل تامر عبد الحميد للتحقيق واتجاه لشطبه

قال مصدر بنادي الزمالك إن مجلس إدارة النادي قرر تحويل تامر عبد الحميد الظهير الأيمن السابق لفريق الكرة للتحقيق، مع وجود اتجاه لاتخاذ قرار بشطبه بناء على نتيجة التحقيقات، بسبب التجاوزات التي صدرت منه في حق أعضاء مجلس الإدارة واتهامه لهم بالتربح.

وأضاف المصدر أن أعضاء مجلس الإدارة وبعض المحبين للنادي يقدمون تبرعات كبيرة لنادي الزمالك منذ توليهم مسؤولية إدارة النادي، وصلت إلى ما يقرب من 800 مليون جنيه بدون حديث في الإعلام أو محاولة إثبات مدى دعمهم للنادي .

وشدد المصدر على أن الأمر لن يقف عند شطب تامر عبد الحميد فقط، بل سيتم ملاحقته قضائيًا ووفقًا للقانون خاصة وأن النادي لن يتهاون مع أي شخص يخطئ في حق النادي أو مجلس الإدارة، وسيلجأ النادي لأي طريقة تضمن الحفاظ على حقوق نادي الزمالك وأعضاء مجلس إدارته.