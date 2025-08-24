ريال مدريد ضيف ثقيل على أوفييدو في الجولة الثانية من الدوري الإسباني

يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة مضيفه ريال أوفييدو، مساء اليوم الأحد، على ملعب كارلوس تارتيري، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني.

وكان الميرنجي قد افتتح مشواره في الليجا بتحقيق انتصار صعب على أوساسونا بهدف دون رد، سجله النجم الفرنسي كيليان مبابي من ركلة جزاء، ليحصد أول ثلاث نقاط في رحلة استعادة لقب البطولة.

في المقابل، تلقى ريال أوفييدو هزيمة في الجولة الأولى أمام فياريال بنتيجة (0-2)

قائمة ريال مدريد لمباراة أوفييدو جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: كورتوا – لونين – سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: كارفاخال – ميليتاو – ألابا – ترينت – أسينسيو – كاريراس – فران جارسيا – روديجر – هويسن.

خط الوسط: فالفيردي – تشواميني – أردا جولر – سيبايوس – تياجو.

خط الهجوم: فينيسيوس – مبابي – رودريجو – جونزالو – إبراهيم دياز – ماستانتونو.