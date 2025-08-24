قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

حبس 5 متهمين شكلوا عصابة لسرقة المحلات في الجيزة

كتب محمد عبدالله :

قررت جهات التحقيق المختصة حبس 5 أشخاص شكلوا عصابة إجرامية فى الجيزة لسرقة المحلات.

الأجهزة الأمنية 

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنا تضرر أحد الأشخاص من قيام آخرين يستقلون سيارة "ميكروباص" بالتهجم على محل ملكه بالجيزة وسرقة بعض محتوياته بأسلوب انتحال الصفة.


بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الشاكى صاحب محل عطارة كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة "يحمل جنسية إحدى الدول"، وبسؤاله قرر بقيام 5 أشخاص يستقلون سيارة أجرة "ميكروباص" بسرقة مبلغ مالى وبعض محتويات المحل المشار إليه.

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 5 أشخاص لـ3 منهم معلومات جنائية،  وبمواجهتهم إعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقة بأسلوب إنتحال الصفة ، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة


يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .


 

