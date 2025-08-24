تجارية الإسماعيلية: افتتاح معرض أهلا مدارس بمشاركة 70 عارض وعارضة

أكد اكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية ، أنه من المقرر افتتاح معرض «أهلاً مدارس»، في تمام الثامنة من مساء اليوم الأحد، حسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور ورعاية اللواء طيار اكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والذي يستمر شهرا، بقاعة كليوباترا خلف مركز شباب الشيخ زايد، بمشاركة 70 عارض وعارضة يقدمون الملابس والمستلزمات الدراسية بتخفيضات تصل إلى 30%، بهدف توفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد 2025.

وشدد «الشافعي»، على أن هذه المعارض تقام بالتعاون مع التموين ومباحث التموين والجهاز التنفيذي للمحافظة برئاسة محافظ الإسماعيلية والمستوردين والمصنعين والتجار أيضا، منوهًا بأن التخفيضات بهذه المعارض على السلع الغذائية تصل إلي 30 ٪ على حسب نوع السلع.

وأوضح اكرم الشافعي، أن الغرفة التجارية بالإسماعيلية تتعاون مع محافظة الاسماعيلية، حيث يتم تخصيص المساحات بالمجان للعارضين كذلك تجهيز المكان ما يساعدهم على تقديم السلع بأسعار مخفضة، تخفيفا عن كاهل المواطنين.