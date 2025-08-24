قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
iOS 26 يمنح “فايس تايم” تصميما جديدا كليا وميزات ذكية غير مسبوقة
تشييع جنازة الفنان الراحل بهاء الخطيب وسط غياب تام للنجوم
لماذا سميت صلاة الظهر بهذا الاسم؟.. 3 أسباب لا يعرفها كثيرون
وجود سحب وتيارات وأمواج مرتفعة..منع المصطافين من النزول للبحر بمطروح
محافظ أسيوط: لجنة مشتركة لفحص كسارات ومخازن البلاستيك
أسهل طريقة لاستخراج فيش جنائي مميكن
الداخلية تكشف سر البندقية المزودة بتليسكوب على السوشيال ميديا
الأرصاد: ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة.. وبدء الإنخفاض فى هذا الموعد
حملات تفتيشية مكثفة لفروع هيئة سلامة الغذاء بالمحافظات
لقاء افتراضي يعيد شقيقتين صينيتين بعد عقود من الفراق.. تفاصيل
مرصد الأزهر: منع المسلمين من إقامة الشعائر في خوميا الإسبانية يتنافى مع الديمقراطية
محافظات

تجارية الإسماعيلية: افتتاح معرض أهلا مدارس بمشاركة 70 عارض وعارضة

اكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية
أكد اكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية ، أنه من المقرر افتتاح معرض «أهلاً مدارس»، في تمام الثامنة من مساء اليوم الأحد، حسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور ورعاية اللواء طيار اكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والذي يستمر شهرا، بقاعة كليوباترا خلف مركز شباب الشيخ زايد، بمشاركة 70 عارض وعارضة  يقدمون الملابس والمستلزمات الدراسية  بتخفيضات تصل إلى 30%، بهدف توفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد 2025.

وشدد «الشافعي»،  على أن هذه المعارض تقام بالتعاون مع  التموين ومباحث التموين والجهاز التنفيذي للمحافظة برئاسة محافظ الإسماعيلية والمستوردين والمصنعين والتجار أيضا، منوهًا بأن التخفيضات بهذه المعارض على السلع الغذائية تصل إلي 30 ٪ على حسب نوع السلع.

وأوضح اكرم الشافعي، أن الغرفة التجارية بالإسماعيلية تتعاون مع محافظة الاسماعيلية، حيث  يتم تخصيص المساحات بالمجان للعارضين كذلك تجهيز المكان ما يساعدهم على تقديم السلع بأسعار مخفضة، تخفيفا عن كاهل المواطنين.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

بهاء الخطيب

الطالبة عائشة

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

أسعار الذهب

الزمالك

تحذير من البنك الأهلي للعملاء.. لا تفعلوا هذا الأمر أبدا

وسام ابو علي

شيكابالا

منتخب ناشئات السلة

عيسى بيومي

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

محمد مندور

خالد عامر

د. أمل منصور

