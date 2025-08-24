هندسة القاهرة تفوز بالمركز الأول على الجامعات بمسابقة الذكاء الاصطناعي

تواصل جامعة القاهرة برعاية د.محمد سامى عبدالصادق، رئيس الجامعة، تحقيق إنجازاتها على مختلف المستويات الأكاديمية والبحثية، حيث حقق طلاب قسم الهندسة الطبية الحيوية، المركز الأول في مشروعات التخرج على مستوى الجامعات المصرية، في مسابقة بناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي

وذلك فى المبادرة التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع شركة ديل تكنولوجيز dell technologies، وشاركت فيها جامعات: القاهرة، وعين شمس، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والألمانية، واسيوط، والمنصورة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

وهنأ د.محمد سامى عبدالصادق الطلاب الفائزين وهيئة الإشراف العلمي على هذا التفوق الذى تحقق بالحصول على المركز الأول من بين 70مشروعا للتخرج تقدم بها 676 طالبا وطالبة من الجامعات الثمانية.

وأكد رئيس جامغة القاهرة ان هذا الإنجاز يعكس مستوى الإعداد الجيد والتكوين العلمي والتطبيقي المتميز لطلاب الجامعة، كما يكشف عن المتابعة الجيدة من إدارة كلية الهندسة بإشراف عميدها د.حسام عبد الفتاح، وحسن التوجيه العلمي من جانب د.تامر يوسف باشا ود.أحمد سمير فهمى الأستاذين بقسم الهندسة الطبية الحيوية بكلية الهندسة، مشيدًا بأداء الفريق الطلابى الذي ضم كل من: ياسمين طارق الجمال، ورنا هاني توفيق، ولونا عيد، وسارة محمد رجائي، وسارة إبراهيم عبد الفتاح.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة ان المشروع الفائز يقدم منظومة متكاملة لتحليل مخطط صدى القلب لتقييم وإعداد تقارير وظائف القلب بالذكاء الاصطناعى مما يساهم فى تبسيط عملية التشخيص، وتحسين كفاءة تقييم وظائف القلب، وتزويد الأطباء بأدوات متقدمة لمتابعة المرضى واتخاذ القرارات العلاجية.

وأضاف د.محمد سامى عبدالصادق أن الجامعة تقدم كامل الدعم لجميع كلياتها وأقسامها العلمية لتشجيع الطلاب على الابتكار والإبداع، وتقديم أفضل الحلول العلمية، بما يحقق الفائدة للمجتمع في إطار رؤية الجامعة وإستراتيجيتها، تحقيقا لرؤية مصر2030.

من جانبه أكد د.حسام عبدالفتاح عميد كلية الهندسة ان ماحققه طلاب قسم الهندسة الطبية الحيوية يعكس تميزهم وتمكنهم من الأدوات البحثية والمهارات المتقدمة التى مكنتهم من التفوق على طلاب 8 جامعات بمشاركة 676 طالبا، قدموا 70 مشروعا للتخرج.

وأشار عميد كلية الهندسة إلى أن مشروع طلاب كلية الهندسة الفائز بالمركز الأول، يساهم في سد فجوة واضحة في السوق المحلية والإقليمية، ويوفر أداة علمية تدعم التشخيص المبكر والفعال، وتقلل معدلات المضاعفات والوفيات الناتجة عن أمراض القلب.

وفى السياق ذاته أوضح د.تامر يوسف باشا ان النظام المقترح متاح عبر تطبيق ويب تفاعلي يتيح للأطباء في مصر والمنطقة العربية الاستفادة منه بسهولة، دون الحاجة إلى أجهزة مكلفة أو برمجيات معقدة، حيث يتيح لأطباء القلب تحميل الصور وعرض النتائج والتقارير التى تم إنشاؤها وتعديلها وتتبع حالة المريض.

وأضاف د.أحمد سمير فهمي أن النظام الجديد يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقسيم حجرات القلب، وعضلة القلب، وحساب مؤشرات سريرية مهمة، مثل حجم الدم فى القلب، وحجم الضربة القلبية، واستخدام نماذج لغوية متقدمة لإعداد تقارير طبية منظمة، بناء على المعايير المحسوبة.