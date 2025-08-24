قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد شكوى الأهالي.. «مياه الغربية»: لا صحة لتلوث مياه قرية وافي بالمحلة وكلها صالحة للاستخدام|تفاصيل
حماس: نتنياهو يعطل صفقات التبادل ووقف إطلاق النار باعترافات أمريكية وإسرائيلية
هل شيرين رجعت لحسام حبيب؟.. طارق الشناوي يكشف الحقيقة
وزارة الدفاع الإيرانية: إسرائيل أشعلت الحرب بهدف تقسيم إيران وإضعافها
بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة
الدكتور سيد عبد الباري رئيسًا للقطاع الديني بوزارة الأوقاف
حماس: تصديق نتنياهو على خطة احتلال غزة يؤكد إصراره على عرقلة الاتفاق
محمد حامد: رفضت عروضا مادية لقيد لاعبين وهناك من لا يجيدون كرة القدم
حمل العلم اللبناني.. لقطات من حفل محمد رمضان ببيروت
الصحة تكشف حقيقة واقعة فساد مالي وإداري بمستشفى ناصر العام
قرار جيد وأضفى قوة للفريق.. «شيكابالا» يُدعّم تولي عبدالناصر محمد مديرًا للكرة بالزمالك
دفعنا كتير.. والدة رانسي محمد إحدى المصابات بأبوتلات: خدعونا ونصبوا على ولادنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هندسة القاهرة تفوز بالمركز الأول على الجامعات بمسابقة الذكاء الاصطناعي

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

تواصل جامعة القاهرة برعاية د.محمد سامى عبدالصادق، رئيس الجامعة، تحقيق إنجازاتها على مختلف المستويات الأكاديمية والبحثية، حيث حقق طلاب قسم الهندسة الطبية الحيوية، المركز الأول في مشروعات التخرج على مستوى الجامعات المصرية، في مسابقة بناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي

 وذلك فى المبادرة التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع شركة ديل تكنولوجيز dell technologies، وشاركت فيها جامعات: القاهرة، وعين شمس، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والألمانية، واسيوط، والمنصورة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

وهنأ د.محمد سامى عبدالصادق الطلاب الفائزين وهيئة الإشراف العلمي على هذا التفوق الذى تحقق بالحصول على المركز الأول من بين 70مشروعا للتخرج تقدم بها 676 طالبا وطالبة من الجامعات الثمانية. 

وأكد رئيس جامغة القاهرة ان هذا الإنجاز يعكس مستوى الإعداد الجيد والتكوين العلمي والتطبيقي المتميز لطلاب الجامعة، كما يكشف عن المتابعة الجيدة من إدارة كلية الهندسة بإشراف عميدها د.حسام عبد الفتاح، وحسن التوجيه العلمي من جانب د.تامر يوسف باشا ود.أحمد سمير فهمى الأستاذين بقسم الهندسة الطبية الحيوية بكلية الهندسة، مشيدًا بأداء الفريق الطلابى الذي ضم كل من: ياسمين طارق الجمال، ورنا هاني توفيق، ولونا عيد، وسارة محمد رجائي، وسارة إبراهيم عبد الفتاح.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة ان المشروع الفائز يقدم منظومة متكاملة لتحليل مخطط صدى القلب لتقييم وإعداد تقارير وظائف القلب بالذكاء الاصطناعى  مما يساهم فى تبسيط عملية التشخيص، وتحسين كفاءة تقييم وظائف القلب، وتزويد الأطباء بأدوات متقدمة لمتابعة المرضى واتخاذ القرارات العلاجية.

وأضاف د.محمد سامى عبدالصادق أن الجامعة تقدم كامل الدعم لجميع كلياتها وأقسامها العلمية لتشجيع الطلاب على الابتكار والإبداع، وتقديم أفضل الحلول العلمية، بما يحقق الفائدة للمجتمع في إطار رؤية الجامعة وإستراتيجيتها، تحقيقا لرؤية مصر2030.

من جانبه أكد د.حسام عبدالفتاح عميد كلية الهندسة ان ماحققه طلاب قسم الهندسة الطبية الحيوية يعكس تميزهم وتمكنهم من الأدوات البحثية والمهارات المتقدمة التى مكنتهم من التفوق على طلاب 8 جامعات بمشاركة 676 طالبا، قدموا 70 مشروعا للتخرج.

وأشار عميد كلية الهندسة إلى أن مشروع طلاب كلية الهندسة الفائز بالمركز الأول، يساهم في سد فجوة واضحة في السوق المحلية والإقليمية، ويوفر أداة علمية تدعم التشخيص المبكر والفعال، وتقلل معدلات المضاعفات والوفيات الناتجة عن أمراض القلب.

وفى السياق ذاته أوضح د.تامر يوسف باشا ان النظام المقترح متاح عبر تطبيق ويب تفاعلي يتيح للأطباء في مصر والمنطقة العربية الاستفادة منه بسهولة، دون الحاجة إلى أجهزة مكلفة أو برمجيات معقدة، حيث يتيح لأطباء القلب تحميل الصور وعرض النتائج والتقارير التى تم إنشاؤها وتعديلها وتتبع حالة المريض.

وأضاف د.أحمد سمير فهمي أن النظام الجديد يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقسيم حجرات القلب، وعضلة القلب، وحساب مؤشرات سريرية مهمة، مثل حجم الدم فى القلب، وحجم الضربة القلبية، واستخدام نماذج لغوية متقدمة لإعداد  تقارير طبية منظمة، بناء على المعايير المحسوبة.

جامعة القاهرة المستويات الأكاديمية قسم الهندسة الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

فني صحي 97.2% الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

أسعار الذهب

رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

الزمالك

شيكابالا يشيد بنجم الزمالك: مفيش حد شبهه في مصر

تحذير من البنك الأهلي للعملاء.. لا تفعلوا هذا الأمر أبدا

تحذير من البنك الأهلي للعملاء.. لا تفعلوا هذا الأمر أبدا

ترشيحاتنا

وسام أبو علي

كولومبوس كرو يتجاهل وضع علم فلسطين بمقعد وسام أبو علي

محمد صلاح

محمد صلاح يتألق في إطلالة رياضية عبر إنستجرام.. شاهد

الزمالك

قبل انطلاق الجولة الرابعة.. جدول ترتيب الدوري الممتاز

بالصور

ايه مناسبة الصورة أو فين؟؟ إلهام شاهين وليلى علوي رفقة العوضي ورامز جلال

الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى

لحظة انتشال الفتيات الغريقات في شاطئ أبو تلات بالإسكندرية.. صور تنشر لأول مرة

غرق فتيات العجمي
غرق فتيات العجمي
غرق فتيات العجمي

مى سليم خطف أنظار الجمهور بأحدث جلسة تصوير.. شاهد

مى سليم
مى سليم
مى سليم

تامر حسني والشامي يتألقان في مهرجان مراسي البحر الأحمر

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

فيديو

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد