قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: الدولة حريصة على زيادة الاستثمار الدوائي لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير
الزمالك ينتظر خطابا رسميا من فيفا واتحاد الكرة بقيد الكيني أرون
مطاردة ساخنة بين الأهالي ونسناس هارب في أرمنت.. ما القصة ؟
خامنئي: نرفض الإملاءات الأمريكية.. ولا حل مع واشنطن لأنها تسعى لإخضاعنا
الوزير: مستعدون لإزالة أي تحديات فنية أو إدارية أو إجرائية تواجه المستثمرين الصناعيين
ناشئات مصر للطائرة يفتتحن مشوارهن في بطولة إفريقيا بالفوز على مدغشقر
التنمية المحلية: 220 ألف مشروع بتمويل 34 مليار جنيه توفر 1.4 مليون فرصة عمل
وزير البترول: نتطلع لشراكة مع تشيلي في تطوير سلاسل القيمة للمعادن الحرجة
موعد تنسيق المرحلة الثالثة وخطوات التسجيل
ميل القلب لإحدى سور القرآن واستماعها بشكل دائم.. هل في ذلك خطأ؟ | الإفتاء توضح
خطة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة.. ما الأهداف الحقيقية؟
انطلاق البرنامج التدريبي في علوم الصيانة والترميم بالمتحف القومي للحضارة المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يعلن جاهزية محمد صبحي لمواجهة فاركو

محمد صبحي
محمد صبحي
ملك موسى

كشف مصدر بالجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن جاهزية محمد صبحي حارس المرمى للمشاركة في مباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الحارس تعرض لحالة إعياء ودوار عقب انتهاء مباراة مودرن سبورت الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشدد الجهاز الطبي على أن حالة اللاعب تحسنت وأصبح جاهزاً لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري.

ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته اليوم الأحد على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا للمباراة المقبلة في الدوري.

ويستضيف الزمالك نظيره فاركو في التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل على ستاد السلام في إطار الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز

الزمالك محمد صبحي فاركو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

فني صحي 97.2% الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

أسعار الذهب

رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

شاكر محظور

مواجهة جديدة للبلوجر شاكر محظور فى النيابة

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

ترشيحاتنا

وزير الإتصالات

حدث عالمي ضخم| القاهرة تستعد لاستضافة أول قمة "AI Everything" في الشرق الأوسط وإفريقيا.. وزير الإتصالات يكشف التفاصيل

وزير الثقافة

وزير الثقافة يلتقي شباب الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة (JPLP).. هنو: مشاركة الوزارة تؤكد أن الثقافة والفنون ليست ترفًا بل أساس لبناء الإنسان وصياغة وعيه

أسعار السلع

خبير: الأسر المصرية تواجه المعيشة بشعار "الاكتفاء بالضروريات"

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

نزعت جزءًا من الفستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بحفلها فى لبنان

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

مايان السيد تخطف الأنظار فى الساحل الشمالى | شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

إلهام شاهين وليلى علوي رفقة العوضي ورامز جلال

الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى

فيديو

شيرين وحسام حبيب

رجعوا و لا لسه.. حسام حبيب يكشف ويفضح..وشقيق شيرين يصعد برسائل غامضة

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد