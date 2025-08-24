قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الثلاثاء المقبل.. فتح التسجيل بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات عبر هذا الرابط
الصحة: الدولة حريصة على زيادة الاستثمار الدوائي لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير
الزمالك ينتظر خطابا رسميا من فيفا واتحاد الكرة بقيد الكيني أرون
مطاردة ساخنة بين الأهالي ونسناس هارب في أرمنت.. ما القصة ؟
خامنئي: نرفض الإملاءات الأمريكية.. ولا حل مع واشنطن لأنها تسعى لإخضاعنا
الوزير: مستعدون لإزالة أي تحديات فنية أو إدارية أو إجرائية تواجه المستثمرين الصناعيين
ناشئات مصر للطائرة يفتتحن مشوارهن في بطولة إفريقيا بالفوز على مدغشقر
التنمية المحلية: 220 ألف مشروع بتمويل 34 مليار جنيه توفر 1.4 مليون فرصة عمل
وزير البترول: نتطلع لشراكة مع تشيلي في تطوير سلاسل القيمة للمعادن الحرجة
موعد تنسيق المرحلة الثالثة وخطوات التسجيل
ميل القلب لإحدى سور القرآن واستماعها بشكل دائم.. هل في ذلك خطأ؟ | الإفتاء توضح
خطة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة.. ما الأهداف الحقيقية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدردير: مقارنة ألفينا بزيزو غير منطقية لأن خوان موهبة كبيرة

زيزو
زيزو
باسنتي ناجي

علق الناقد الرياضي  عمرو الدردير علي المقارنة بين خوان ألفينا وأحمد سيد زيزو 

وقال عمرو الدردير عبر تصريحات إذاعيه: “المقارنة بين ألفينا و زيزو غير منطقية لأن خوان ألفينا موهبة كبيرة”.

وأكد جمال عبد الحميد نجم الكرة المصرية السابق، أن الدوري المصري الممتاز بداياته قوية للغاية ومختلفة عن المواسم السابقة.


وقال عبد الحميد في تصريحاته مع إبراهيم نور الدين لبرنامج “كورة مصر” المذاع على الفضائية المصرية، إن أحمد سيد زيزو ليس رقم واحد داخل النادي الأهلي.

وأوضح عبدالحميد، أن إمام عاشور أفضل من زيزو وسيلعب بشكل أساسي في حالة عودته للملاعب بعد تعافيه من الإصابة.

وتابع: جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، عمل توليفة مميزة للغاية، والزمالك يسير بشكل جيد، وأن الأهلي في أول مباراتين أداءه مقبول والأهلي والزمالك يسيران بخطى جيدة حتى هذه اللحظة.

وواصل: مباراة غزل المحلة ستكون صعبة للغاية على الأهلي ولكن أرى أن الأهلي الأقرب للفوز على غزل المحلة.

زيزو الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

فني صحي 97.2% الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

أسعار الذهب

رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

شاكر محظور

مواجهة جديدة للبلوجر شاكر محظور فى النيابة

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

ترشيحاتنا

البلوجر علياء قمرون

غدا.. فرصة جديدة لـ علياء قمرون للخروج من محبسها

المتهمين

لعب أطفال .. الداخلية تكشف حقيقة مشاجرة المرج

أرشيفية

الداخلية توجه ضربة لـ تجار العملة فى السوق السوداء بـ 5 ملايين جنيه

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

نزعت جزءًا من الفستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بحفلها فى لبنان

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

مايان السيد تخطف الأنظار فى الساحل الشمالى | شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

إلهام شاهين وليلى علوي رفقة العوضي ورامز جلال

الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى

فيديو

شيرين وحسام حبيب

رجعوا و لا لسه.. حسام حبيب يكشف ويفضح..وشقيق شيرين يصعد برسائل غامضة

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد