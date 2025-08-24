الدردير: مقارنة ألفينا بزيزو غير منطقية لأن خوان موهبة كبيرة

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير علي المقارنة بين خوان ألفينا وأحمد سيد زيزو

وقال عمرو الدردير عبر تصريحات إذاعيه: “المقارنة بين ألفينا و زيزو غير منطقية لأن خوان ألفينا موهبة كبيرة”.

وأكد جمال عبد الحميد نجم الكرة المصرية السابق، أن الدوري المصري الممتاز بداياته قوية للغاية ومختلفة عن المواسم السابقة.



وقال عبد الحميد في تصريحاته مع إبراهيم نور الدين لبرنامج “كورة مصر” المذاع على الفضائية المصرية، إن أحمد سيد زيزو ليس رقم واحد داخل النادي الأهلي.

وأوضح عبدالحميد، أن إمام عاشور أفضل من زيزو وسيلعب بشكل أساسي في حالة عودته للملاعب بعد تعافيه من الإصابة.



وتابع: جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، عمل توليفة مميزة للغاية، والزمالك يسير بشكل جيد، وأن الأهلي في أول مباراتين أداءه مقبول والأهلي والزمالك يسيران بخطى جيدة حتى هذه اللحظة.

وواصل: مباراة غزل المحلة ستكون صعبة للغاية على الأهلي ولكن أرى أن الأهلي الأقرب للفوز على غزل المحلة.