قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد تنسيق المرحلة الثالثة وخطوات التسجيل
ميل القلب لإحدى سور القرآن واستماعها بشكل دائم.. هل في ذلك خطأ؟ | الإفتاء توضح
خطة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة.. ما الأهداف الحقيقية؟
انطلاق البرنامج التدريبي في علوم الصيانة والترميم بالمتحف القومي للحضارة المصرية
لم ينفِ الطرفان الخبر.. كواليس عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب
القضاء الإداري يحسم مستقبل تيك توك وتطبيقات السوشيال ميديا 8 سبتمبر
علي جمعة: سيدنا محمد هو النور المبين الذى جاء ليحقق المدينة الفاضلة
تعيين المصري حلمى علام مديرا رياضيا لنادي شباب طيبة بالمدينة المنورة
الإغاثة الطبية: الاحتلال يستهدف منتظري المساعدات والطواقم الطبية عاجزة عن الوصول للمصابين
أسعار اشتراكات قطارات السكة الحديد
أدعية المولد النبوي قصيرة ومُستجابة .. تفرج همك وتصلح حالك
حزب الوعي: إعلان مجاعة غزة رسميا وصمة عار على جبين الإنسانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فرق الفنون الشعبية تزين ليالي معرض السويس الثالث للكتاب بعروض متنوعة

معرض السويس للكتاب
معرض السويس للكتاب
جمال عاشور

شهدت فعاليات معرض السويس الثالث للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، حضورًا لافتًا لعدد من فرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث قدمت على مدار الأيام الماضية عروضًا فنية متميزة أضفت على أجواء المعرض لمسة من البهجة والتنوع الثقافي.

أطلت فرقة بورسعيد للإنشاد الديني بباقة من الابتهالات والمدائح التي حملت المتابعين إلى أجواء روحانية مؤثرة، بينما أعادت فرقة السمسمية إحياء ملامح التراث الساحلي بألحانها المميزة وأغانيها الشعبية التي رددها الحضور معها في تفاعل كبير. 

وعلى خشبة المسرح المفتوح، قدم كورال السويس فقرات غنائية متنوعة أظهرت مواهب شبابية واعدة من أبناء المحافظة، واستطاع أن يجذب جمهورًا واسعًا من رواد المعرض.

حضرت فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية ببرنامج فني زاخر بروائع الطرب الأصيل من ذخيرة الموسيقى العربية الكلاسيكية، وقدمت أداءً مميزًا نال استحسان الحاضرين، فيما قدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية لوحات استعراضية مستوحاة من البيئة المصرية بملابسها الزاهية وحركاتها التعبيرية التي تعكس ثراء الموروث الشعبي وتنوعه عبر الأقاليم.

ولم تقتصر مشاركة هذه الفرق على تقديم عروض فنية فقط، بل شكلت جسرًا للتواصل مع الجمهور، إذ أتاحت للزوار فرصة التعرف عن قرب على مكونات التراث الفني المصري بمختلف أشكاله، وأكدت على الدور الذي تلعبه قصور الثقافة في نشر الفنون الشعبية وربط الأجيال الجديدة بجذورها الثقافية.

تأتي هذه العروض في إطار البرنامج الفني المصاحب لفعاليات معرض السويس الثالث للكتاب، الذي يجمع بين الثقافة والفنون ليقدم للزوار تجربة متكاملة؛ فالكتاب يلتقي بالموسيقى، والفكر يقترن بالبهجة، في مشهد يؤكد أن الثقافة المصرية مشروع وطني جامع، لا يقتصر على صفحات الكتب وإنما يمتد ليشمل المسرح والموسيقى والفن الشعبي بكل أشكاله.

وبهذا المزج بين المعروضات الفكرية والأنشطة الفنية، يواصل معرض السويس الثالث للكتاب ترسيخ مكانته كحدث ثقافي شامل، يجمع العائلة المصرية حول متعة القراءة وسحر الفن في آن واحد.

معرض السويس الثالث للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة فرق الفنون الشعبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

فني صحي 97.2% الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

أسعار الذهب

رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

تحذير من البنك الأهلي للعملاء.. لا تفعلوا هذا الأمر أبدا

تحذير من البنك الأهلي للعملاء.. لا تفعلوا هذا الأمر أبدا

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

ترشيحاتنا

هيفاء وهبي

نزعت جزءًا من الفستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بحفلها فى لبنان

مى سليم

مى سليم خطف أنظار الجمهور بأحدث جلسة تصوير.. شاهد

تامر حسني

تامر حسني والشامي يتألقان في مهرجان مراسي البحر الأحمر

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

نزعت جزءًا من الفستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بحفلها فى لبنان

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

مايان السيد تخطف الأنظار فى الساحل الشمالى | شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

إلهام شاهين وليلى علوي رفقة العوضي ورامز جلال

الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى

فيديو

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد