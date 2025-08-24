فرق الفنون الشعبية تزين ليالي معرض السويس الثالث للكتاب بعروض متنوعة

شهدت فعاليات معرض السويس الثالث للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، حضورًا لافتًا لعدد من فرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث قدمت على مدار الأيام الماضية عروضًا فنية متميزة أضفت على أجواء المعرض لمسة من البهجة والتنوع الثقافي.

أطلت فرقة بورسعيد للإنشاد الديني بباقة من الابتهالات والمدائح التي حملت المتابعين إلى أجواء روحانية مؤثرة، بينما أعادت فرقة السمسمية إحياء ملامح التراث الساحلي بألحانها المميزة وأغانيها الشعبية التي رددها الحضور معها في تفاعل كبير.

وعلى خشبة المسرح المفتوح، قدم كورال السويس فقرات غنائية متنوعة أظهرت مواهب شبابية واعدة من أبناء المحافظة، واستطاع أن يجذب جمهورًا واسعًا من رواد المعرض.

حضرت فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية ببرنامج فني زاخر بروائع الطرب الأصيل من ذخيرة الموسيقى العربية الكلاسيكية، وقدمت أداءً مميزًا نال استحسان الحاضرين، فيما قدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية لوحات استعراضية مستوحاة من البيئة المصرية بملابسها الزاهية وحركاتها التعبيرية التي تعكس ثراء الموروث الشعبي وتنوعه عبر الأقاليم.

ولم تقتصر مشاركة هذه الفرق على تقديم عروض فنية فقط، بل شكلت جسرًا للتواصل مع الجمهور، إذ أتاحت للزوار فرصة التعرف عن قرب على مكونات التراث الفني المصري بمختلف أشكاله، وأكدت على الدور الذي تلعبه قصور الثقافة في نشر الفنون الشعبية وربط الأجيال الجديدة بجذورها الثقافية.

تأتي هذه العروض في إطار البرنامج الفني المصاحب لفعاليات معرض السويس الثالث للكتاب، الذي يجمع بين الثقافة والفنون ليقدم للزوار تجربة متكاملة؛ فالكتاب يلتقي بالموسيقى، والفكر يقترن بالبهجة، في مشهد يؤكد أن الثقافة المصرية مشروع وطني جامع، لا يقتصر على صفحات الكتب وإنما يمتد ليشمل المسرح والموسيقى والفن الشعبي بكل أشكاله.

وبهذا المزج بين المعروضات الفكرية والأنشطة الفنية، يواصل معرض السويس الثالث للكتاب ترسيخ مكانته كحدث ثقافي شامل، يجمع العائلة المصرية حول متعة القراءة وسحر الفن في آن واحد.