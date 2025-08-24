قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الثلاثاء المقبل.. فتح التسجيل بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات عبر هذا الرابط
الصحة: الدولة حريصة على زيادة الاستثمار الدوائي لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير
الزمالك ينتظر خطابا رسميا من فيفا واتحاد الكرة بقيد الكيني أرون
مطاردة ساخنة بين الأهالي ونسناس هارب في أرمنت.. ما القصة ؟
خامنئي: نرفض الإملاءات الأمريكية.. ولا حل مع واشنطن لأنها تسعى لإخضاعنا
الوزير: مستعدون لإزالة أي تحديات فنية أو إدارية أو إجرائية تواجه المستثمرين الصناعيين
ناشئات مصر للطائرة يفتتحن مشوارهن في بطولة إفريقيا بالفوز على مدغشقر
التنمية المحلية: 220 ألف مشروع بتمويل 34 مليار جنيه توفر 1.4 مليون فرصة عمل
وزير البترول: نتطلع لشراكة مع تشيلي في تطوير سلاسل القيمة للمعادن الحرجة
موعد تنسيق المرحلة الثالثة وخطوات التسجيل
ميل القلب لإحدى سور القرآن واستماعها بشكل دائم.. هل في ذلك خطأ؟ | الإفتاء توضح
خطة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة.. ما الأهداف الحقيقية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يسرا المسعودي ترفض التجميل وتفضّل البدائل الطبيعية للحفاظ على المظهر.. فيديو

الفنانة يسرا المسعودي
الفنانة يسرا المسعودي
تصوير أحمد رمضان   -  
أوركيد سامي

كشفت الفنانة يسرا المسعودي عن فلسفتها في العناية بجمالها وروتينها اليومي للحفاظ على مظهر صحي وطبيعي، مشيرة إلى أنها تفضل استخدام الطرق الطبيعية بدلًا من التجميل الجراحي أو المواد الكيميائية.

وقالت يسرا المسعودي: "أنا لا أحب عمليات التجميل و الفلير والبوتكس وضد التجميل، وأحب البدائل الطبيعية.

وأشارت يسرا  إلى أن روتينها اليومي بسيط لكنه فعال، قائلة: "روتين الجمال بتاعي يبدأ بإزازة مياه الصبح و7 تمرات والماسكات  ولا احب الفلير و البوتكس.

وأشارت الفنانة يسرا، إلي أنها تهتم بممارسة الرياضة بشكل منتظم، حيث تبدأ يومها بتناول التمر والماء الذي يمنحها طاقة كبيرة قبل التوجه إلى ممارسة الرياضة.

يذكر أن الفنانة يسرا المسعودي تألقت في مسلسل وادي الباي التونسي الذي تم عرضه في رمضان 2025.

و أوضحت يسرا المسعودي في لقاء خاص لـ"صدي البلد" انها قدمت شخصية راقصة ، قائلة: أول مرة في حياتي اقدم دور راقصة و زوجة تانية و دائماً في تنافس بينها و بين الزوجة الأولي، مؤكدة أنه كان هناك تفاعلا جميلا من الناس علي المسلسل و ناس كثير قارنوا المسلسل ،بالمسلسل المصري اش اش، واصفة تجربة وادي الباي بـ الجميلة.

و اختتمت يسرا المسعودي، تصريحها قائلة: سعيدة بالعمل مع كل فريق العمل في مسلسل وادي الباي  و الكواليس كانت كلها حب و ايجابية.

يذكر أن مسلسل وادي الباي هو مسلسل تاريخي اجتماعي من إخراج راوية مرموش و سيناريو حمزة السوداني و محمد المنصوري، تدور احداث المسلسل عن صراع بين عائلتين حول إرث مقهي في منطقة وادي الباي من محافظة قفصة (جنوب غربي تونس) خلال فترة الثلاثينيات و الاربعينيات من القرن الماضي وينقل الصراع الوطني ضد الاستعمار الفرنسي

وانضمت الفنانة يسرا المسعودي إلى فيلم سفاح التجمع بعد غياب سنوات عن السينما.

وأكدت يسرا المسعودي، في لقاء مع "صدى البلد"، أن تجربة سفاح التجمع مختلفة، وتضم العديد من المفاجآت والمشاهد المليئة بالأكشن، واصفة إياها بأنها تجربة مشوقة جدًا ومتميزة.

وأضافت يسرا المسعودي أنها تجسد شخصية واحدة من ضحايا سفاح التجمع، مشيرة إلى أنها تجربة مختلفة، وتتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.

واستطردت قائلة: "سعيدة بالعمل مع كل فريق العمل، والكواليس كلها تعاون وإيجابية.. وهذه تجربتي الرابعة مع أحمد السبكي الذي أعتبره الأب الروحي لي، كما أنني سعيدة جدًا بالتجربة مع المؤلف والمخرج محمد صلاح العزب، فهو مبدع بحق".

فيلم سفاح التجمع من بطولة: أحمد الفيشاوي، ويسرا المسعودي، وسنتيا خليفة، وانتصار، وعدد كبير من النجوم.. العمل من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، وإنتاج أحمد السبكي.

https://youtube.com/shorts/4OVpOSjCvJ4?si=rjUj6HP2edQiuh_f

اخبار الفن نجوم الفن يسرا المسعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

أسعار الذهب

رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

شاكر محظور

مواجهة جديدة للبلوجر شاكر محظور فى النيابة

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

الأرصاد

الأرصاد: ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة.. وبدء الإنخفاض فى هذا الموعد

ترشيحاتنا

الدكتور سلامة داود

تيسيرًا على العاملين بجامعة الأزهر.. وزير العدل: لجان لفض المنازعات بالوجهين البحري والقبلي

أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة

اتَّبِعوه لإحياء الهدي النبوي.. البحوث الإسلامية يطلق حملة دعويَّة بالعربية والإنجليزية

وزير الأوقاف: الحق والعدل والنور أساس رسالة القاضي

وزير الأوقاف: الحق والعدل والنور أساس رسالة القاضي

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

نزعت جزءًا من الفستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بحفلها فى لبنان

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

مايان السيد تخطف الأنظار فى الساحل الشمالى | شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

إلهام شاهين وليلى علوي رفقة العوضي ورامز جلال

الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى

فيديو

شيرين وحسام حبيب

رجعوا و لا لسه.. حسام حبيب يكشف ويفضح..وشقيق شيرين يصعد برسائل غامضة

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد