يسرا المسعودي ترفض التجميل وتفضّل البدائل الطبيعية للحفاظ على المظهر.. فيديو

كشفت الفنانة يسرا المسعودي عن فلسفتها في العناية بجمالها وروتينها اليومي للحفاظ على مظهر صحي وطبيعي، مشيرة إلى أنها تفضل استخدام الطرق الطبيعية بدلًا من التجميل الجراحي أو المواد الكيميائية.

وقالت يسرا المسعودي: "أنا لا أحب عمليات التجميل و الفلير والبوتكس وضد التجميل، وأحب البدائل الطبيعية.

وأشارت يسرا إلى أن روتينها اليومي بسيط لكنه فعال، قائلة: "روتين الجمال بتاعي يبدأ بإزازة مياه الصبح و7 تمرات والماسكات ولا احب الفلير و البوتكس.

وأشارت الفنانة يسرا، إلي أنها تهتم بممارسة الرياضة بشكل منتظم، حيث تبدأ يومها بتناول التمر والماء الذي يمنحها طاقة كبيرة قبل التوجه إلى ممارسة الرياضة.

يذكر أن الفنانة يسرا المسعودي تألقت في مسلسل وادي الباي التونسي الذي تم عرضه في رمضان 2025.

و أوضحت يسرا المسعودي في لقاء خاص لـ"صدي البلد" انها قدمت شخصية راقصة ، قائلة: أول مرة في حياتي اقدم دور راقصة و زوجة تانية و دائماً في تنافس بينها و بين الزوجة الأولي، مؤكدة أنه كان هناك تفاعلا جميلا من الناس علي المسلسل و ناس كثير قارنوا المسلسل ،بالمسلسل المصري اش اش، واصفة تجربة وادي الباي بـ الجميلة.

و اختتمت يسرا المسعودي، تصريحها قائلة: سعيدة بالعمل مع كل فريق العمل في مسلسل وادي الباي و الكواليس كانت كلها حب و ايجابية.

يذكر أن مسلسل وادي الباي هو مسلسل تاريخي اجتماعي من إخراج راوية مرموش و سيناريو حمزة السوداني و محمد المنصوري، تدور احداث المسلسل عن صراع بين عائلتين حول إرث مقهي في منطقة وادي الباي من محافظة قفصة (جنوب غربي تونس) خلال فترة الثلاثينيات و الاربعينيات من القرن الماضي وينقل الصراع الوطني ضد الاستعمار الفرنسي

وانضمت الفنانة يسرا المسعودي إلى فيلم سفاح التجمع بعد غياب سنوات عن السينما.

وأكدت يسرا المسعودي، في لقاء مع "صدى البلد"، أن تجربة سفاح التجمع مختلفة، وتضم العديد من المفاجآت والمشاهد المليئة بالأكشن، واصفة إياها بأنها تجربة مشوقة جدًا ومتميزة.

وأضافت يسرا المسعودي أنها تجسد شخصية واحدة من ضحايا سفاح التجمع، مشيرة إلى أنها تجربة مختلفة، وتتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.

واستطردت قائلة: "سعيدة بالعمل مع كل فريق العمل، والكواليس كلها تعاون وإيجابية.. وهذه تجربتي الرابعة مع أحمد السبكي الذي أعتبره الأب الروحي لي، كما أنني سعيدة جدًا بالتجربة مع المؤلف والمخرج محمد صلاح العزب، فهو مبدع بحق".

فيلم سفاح التجمع من بطولة: أحمد الفيشاوي، ويسرا المسعودي، وسنتيا خليفة، وانتصار، وعدد كبير من النجوم.. العمل من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، وإنتاج أحمد السبكي.

