رئيس وزراء كندا: لا أستبعد نشر قوات كندية في أوكرانيا كجزء من الضمانات الأمنية

أفدت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها أن مارك كارني، رئيس وزراء كندا، قال إنه لا يستبعد إمكانية نشر قوات كندية في أوكرانيا كجزء من الضمانات الأمنية التي تقدمها كندا لدعم أوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي المستمر.

وأشار إلى أن كندا تقدم مساعدات عسكرية كبيرة لأوكرانيا منذ بداية الحرب، بما في ذلك الأسلحة المتقدمة والمعدات العسكرية، وأنه في إطار تعزيز الأمن الدولي والاستقرار، تدرس كندا كافة الخيارات بما في ذلك نشر قوات للمساهمة في العمليات الأمنية ضمن إطار الحلفاء.

وأضاف أن كندا ستظل ملتزمة بتقديم الدعم العسكري والسياسي لأوكرانيا في إطار التحالف الدولي ضد العدوان الروسي.