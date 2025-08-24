ختام فعاليات مبادرة بلغت السابعة لتعليم الصغار القيم الدينية.. صور

اختتم اليوم الأحد، بمقر المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، فعاليات المستوى الأول من مبادرة "بلغت السابعة"، والتي أقيمت بالتعاون بين مجمع البحوث الإسلامية، والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ومجلة نور.

وهدفت المبادرة إلى غرس القيم الدينية والتربوية في نفوس الأطفال، من خلال أنشطة تربوية، وتطبيقات عملية، لتعليم الأطفال أركان الطهارة والصلاة، والآداب الإسلامية.

وشمل برنامج اليوم الرابع من المبادرة: فقرات متنوعة، بدأت بتدريبات صباحية، وأذكار، وتلاوة لآيات من القرآن الكريم، ثم التعرف على الفرق بين الصلوات المفروضة والسنن، ومراجعة شاملة على أحكام الصلاة، كما تم عرض مقطع مرأي قصير يحتوي بعض القيم التربوية، إضافة إلى حفظ بعض الأدعية، والتدريب العملي على أذكار ما بعد الصلاة.

وقد أدى الأطفال صلاة الظهر جماعة، واختُتم البرنامج بتوزيع "ميثاق الصلاة" على الأطفال المشاركين.

وأكد الدكتور عباس شومان، رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أن مبادرة "بلغت السابعة"، تأتي في إطار الدور المجتمعي للأزهر الشريف في بناء النشء، على أسس تربوية صحيحة.

وأشار إلى أن تعليم الأطفال الصلاة، وربطهم بالمساجد منذ الصغر: يُسهم في تحصينهم من الانحرافات الفكرية والسلوكية، ويغرس في نفوسهم حب الطاعات والالتزام.

من جانبها، أوضحت الدكتورة إلهام شاهين، الأمين العام المساعد للجنة العليا للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، أن هذه المبادرة تُعد من أهم البرامج التربوية التي تهتم بالطفولة المبكرة، مؤكدة أنه سيتم لاحقًا تحديد موعد لتكريم الأطفال المشاركين وأولياء أمورهم في احتفال رسمي بالجامع الأزهر الشريف، حيث يتم تسليم الشهادات، وتكريم الأسر المشاركة، تقديرًا لجهودهم وتعاونهم في إنجاح هذه المبادرة.

ردود الفعل الإيجابية

عبّر الأطفال المشاركون وأولياء أمورهم عن شكرهم وامتنانهم للقائمين على المبادرة، مؤكدين أنها تركت أثرًا طيبًا في نفوس أبنائهم، ورسخت لديهم حب الصلاة، والحرص على أدائها في أوقاتها، كما أنها أرشدت الأسر إلى كيفية متابعة أبنائهم بصورة عملية ومنتظمة.