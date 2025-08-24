وزير الري: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بإنشاء البنية التحتية المائية ووضع الأسس التي تجذب الاستثمارات

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بإنشاء البنية التحتية المائية ووضع الأسس التي تجذب الاستثمارات المستقبلية، مشيرًا إلى أن حجم الإنفاق من وزارة الموارد المائية والري خلال الـ12 عامًا الماضية بلغ نحو 400 مليار جنيه.

وقال هاني سويلم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن توفير المياه أسفل قناة السويس لزراعة نصف مليون فدان في سيناء، وزراعة نحو 2 مليون فدان في غرب الدلتا، فضلًا عن تأهيل ما يقرب من 10 آلاف كيلومتر من الترع ضمن خطة شاملة للتحول إلى منظومة الجيل الثاني.

وتابع وزير الموارد المائية والري، أن أولويات الدولة المصرية منذ عام 2014، وهو ما انعكس في سلسلة من المشروعات القومية الكبرى التي نُفذت خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن هذه المشروعات شملت معالجة المياه وإعادة استخدامها، ودخول محطتي الدلتا الجديدة لتعمير الصحراء الغربية.