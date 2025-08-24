خبير اقتصادي فلسطيني: نتنياهو يسعى لاستمرار السيطرة الإسرائيلية على غزة

أكد رجل الأعمال والخبير الاقتصادي الفلسطيني، سمير حليلة، أن نتنياهو يحاول فرض شروطه وعلى رأسها استمرار السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة، وهو ما يعطل بشكل مباشر جهود إعادة الإعمار بالسرعة المطلوبة.

وقال سمير حليلة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن الجهود الدولية التي كانت تُبذل قبل نحو شهر من أجل التوصل إلى صفقة شاملة تنهي الحرب قد شهدت تراجعًا كبيرًا، رغم وجود مفاوضات مباشرة قادتها الإدارة الأمريكية للوصول إلى نتائج ملموسة.

وتابع الخبير الاقتصادي الفلسطيني، أن نتنياهو يعتمد على الضغط العسكري للوصول إلى توافق دولي على شروطه، ومن ثم تقديم نفسه أمام العالم باعتباره المنتصر في هذه الحرب.