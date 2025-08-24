في ظل تهديدات الاحتلال بتوسيع عدوانه على غزة.. ملف اليوم يكشف تصاعد الانقسامات داخل إسرائيل

ناقشت حلقة اليوم من برنامج "ملف اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية آية لطفي على قناة "القاهرة الإخبارية"، آخر تطورات المشهد الإسرائيلي-الفلسطيني، في وقت تلوح فيه قيادات الاحتلال بتوسيع العمليات العسكرية ضد قطاع غزة.

وفيما تتصاعد الدعوات المتطرفة داخل الحكومة الإسرائيلية لمحاصرة القطاع حتى الموت جوعًا، تكشف تسريبات من منتدى أمني إسرائيلي مغلق عن خلافات حادة داخل المؤسسة الإسرائيلية، خصوصًا بين الحكومة والجيش، بشأن كُلفة الحرب وحدودها.

وأظهرت هذه التسريبات اعترافات غير مسبوقة من قيادات عسكرية بعدم جاهزية الجيش الإسرائيلي لاحتلال قطاع غزة، في وقت يواصل فيه وزراء متشددون الدفع نحو خيارات عسكرية قصوى.

وبالتزامن، تتسارع الضغوط الشعبية داخل إسرائيل ضد استمرار الحرب، بينما تحذر وزارة الخارجية الفلسطينية من أن أي محاولة لإعادة احتلال غزة ستفتح الباب أمام مجاعة وإبادة جماعية بحق أكثر من مليوني فلسطيني، وسط تحذيرات دولية متزايدة من كارثة إنسانية وشيكة.

وطرحت الحلقة تساؤلات حول ما إذا كانت إسرائيل تمضي فعلاً نحو مغامرة عسكرية غير محسوبة، أم أن كُلفة الاحتلال وواقع الميدان والضغوط الدولية ستجبرها على التراجع وإعادة حساباتها.