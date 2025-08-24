قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وشه متقطع ومش مرافق.. مفاجأة كبرى بحادث مستشفى سيد جلال
موعد انتهاء الصيف فلكيا وانكسار الموجة الحارة
تشكيل ريال مدريد أمام أوفييدو في الدوري الإسباني
خاص| والد حسام حبيب يكشف حقيقة خبر القبض على نجله في قضية مخدرات
120 دقيقة تكشف مستقبل السياحة في فنزويلا.. ماذا قال سفير كاركاس لدى القاهرة؟
هل يجوز نقل الموتى من مدفن لآخر؟.. أمين الفتوى يجيب
حسام بدراوي: 3 مواقف جعلت الجمهوريين والديمقراطيين يخشون من ترامب
أحمد موسى: الإخوان بيعملوا إرهاب للسفارات المصرية في الخارج ويحاصروها
أحدها يتعلق بالدراسة.. 10 قرارات مهمة لمحافظ الوادي الجديد
جلسة تصوير داخل مسجد تثير الجدل .. أسرة العروس تعلق والأوقاف ترد
البيئة تزيل كميات كبيرة من شباك صيد الطيور المهاجرة بشمال محمية البرلس
مانشستر يونايتد يتعادل 1-1 مع فولهام في الدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

في ظل تهديدات الاحتلال بتوسيع عدوانه على غزة.. ملف اليوم يكشف تصاعد الانقسامات داخل إسرائيل

غزة
غزة
علي مكي

ناقشت حلقة اليوم من برنامج "ملف اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية آية لطفي على قناة "القاهرة الإخبارية"، آخر تطورات المشهد الإسرائيلي-الفلسطيني، في وقت تلوح فيه قيادات الاحتلال بتوسيع العمليات العسكرية ضد قطاع غزة.

وفيما تتصاعد الدعوات المتطرفة داخل الحكومة الإسرائيلية لمحاصرة القطاع حتى الموت جوعًا، تكشف تسريبات من منتدى أمني إسرائيلي مغلق عن خلافات حادة داخل المؤسسة الإسرائيلية، خصوصًا بين الحكومة والجيش، بشأن كُلفة الحرب وحدودها.

وأظهرت هذه التسريبات اعترافات غير مسبوقة من قيادات عسكرية بعدم جاهزية الجيش الإسرائيلي لاحتلال قطاع غزة، في وقت يواصل فيه وزراء متشددون الدفع نحو خيارات عسكرية قصوى.

وبالتزامن، تتسارع الضغوط الشعبية داخل إسرائيل ضد استمرار الحرب، بينما تحذر وزارة الخارجية الفلسطينية من أن أي محاولة لإعادة احتلال غزة ستفتح الباب أمام مجاعة وإبادة جماعية بحق أكثر من مليوني فلسطيني، وسط تحذيرات دولية متزايدة من كارثة إنسانية وشيكة.

وطرحت الحلقة تساؤلات حول ما إذا كانت إسرائيل تمضي فعلاً نحو مغامرة عسكرية غير محسوبة، أم أن كُلفة الاحتلال وواقع الميدان والضغوط الدولية ستجبرها على التراجع وإعادة حساباتها.

الاحتلال غزة إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

وجه الطبيب

مشرط من الزبالة.. مرافق مريض يشوه وجه طبيب بمستشفى الأزهر بباب الشعرية

700 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بعد الارتفاع الأخير

700 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بعد الارتفاع الأخير

ترشيحاتنا

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الاهلي

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

البناء

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

بالصور

رسائل غامضة وصراعات نفسية.. تصاعد الإثارة في الحلقة الثانية من "Just You"

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

تيمور والخطيب الأبرز| الوسط الفني يودع عدد من نجومه خلال أغسطس

نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

فيديو

صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

بيشتروا العفش.. صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

عودة شيرين وحسام حبيب

فقدت التعاطف.. هذا ما قاله اصدقاء شيرين بعد عودتها لـ حسام حبيب

صورة من اللقاء

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

حادث ابو تلات

كانت حاسة بحاجة.. تفاصيل نجاة مريم من حادث غرق أبو تلات بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد