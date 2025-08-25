مدير مستشفى سيد جلال: حالة الطبيب مستقرة.. ووكيل الأزهر يطالع آخر التطورات

أكد الدكتور عبده الشافعى، مدير عام مستشفى سيد جلال التعليمى، التابع لكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، أن الدكتور محمد بسيونى، طبيب الامتياز المُعتدى عليه من قبل أحد المرضى فى وجهه، حالته أصبحت مستقرة، وتم عمل خياطة تجميل بمعرفة رئيس قسم التجميل بالمستشفى.

وأضاف مدير مستشفى سيد جلال بباب الشعرية، أن النيابة العامة قامت بتفقد موقع الحادث، وقامت باستجواب الطبيب قبل استجواب الجانى، موضحاً أن الأمور مستقرة، مشيراً إلى أن والد الطبيب وأسرته قاموا بزيارة الطبيب بالمستشفى، وتفهموا الأمر، لافتاً إلى أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من فضيلة الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، وتم شرح الواقعة، وإطلاعه على كافة التطورات.

وأوضح "الشافعى" أن قيادات الكلية برئاسة الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، توجَّهوا إلى زيارة المستشفى للوقوف على آخر تطورات الحالة الطبية للدكتور بسيونى، رافقهم وفد رفيع من نقابة الأطباء، والذين أدانوا الحادث وأعلنوا تضامن النقابة مع الطبيب.