حوادث

قرار عاجل ضد المتهم بتهديد الفنان طارق ريحان

الفنان طارق ريحان
رامي المهدي

قررت جهات التحقيق، سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة ضبط المتهم بتهديد الفنان طارق ريحان بنشر أمور خاصة، وتم اتخاء الاجراءات القانونية ضده.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط المتهم بتهديد الفنان طارق ريحان بنشر أمور خاصة، وتم اتخاء الاجراءات القانونية ضده.

وكان موقع "صدى البلد" نشر واقعة تقدم الفنان طارق ريحان ببلاغ للاجهزة الامنية يتهم فيه أحد الاشخاص بتهديده بنشر وقائع خاصة.

وفحصت الاجهزة الامنية البلاغ المقدم من الفنان طارق ريحان والذى يتهم فيه شخص بتهديده بنشر أمور خاصة به مقابل دفع مبالغ مالية.

وكانت تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من قسم شرطة الطالبية بتقديم الفنان طارق ريحان بلاغا ذكر فيه أن أحد الأشخاص بانتهاك حرمة حياته الخاصة وتهديده بنشر أمورا خادشة تمس حياته وذويه، وابتزه بدفع مبالغ مالية مقابل عدم النشر.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المشكو في حقه أنشأ وأدار حسابًا عامًا بهدف تسهيل ارتكاب جرائمه كما تعمد إزعاج المجني عليه بإساءة استخدام وسائل الاتصالات.


 

