لمدة 21 ساعة.. انقطاع المياه بعدد من مناطق القليوبية
بث مباشر.. إنطلاق أعمال الدورة الاستثنائية لوزراء خارجية دول التعاون الإسلامي
زلزال بقوة 6.3 درجة قبالة جزر الكوريل الروسية
رفع الرايات الحمراء على شاطئ رأس البر ومنع نزول البحر
مكتب نتنياهو : إسرائيل مستعدة لدعم لبنان في نزع سلاح حزب الله
مكتب نتنياهو يضع شرطا لتقليص تواجد الجيش الإسرائيلي في لبنان
3 درجات انخفاضا.. الأرصاد تعلن مفاجأة سارة بشأن الأرصاد الجوية.. فيديو
البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل
تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي
بالصور.. تصويت المصريين بالخارج في الدول العربية والآسيوية والإفريقية بإعادة الشيوخ
التاريخ يغازل محمد صلاح.. أرقام وحقائق قبل موقعة ليفربول ونيوكاسل
مصر وإيران تبحثان في جدة تعزيز العلاقات الثنائية وجهود وقف العدوان على غزة واستقرار المنطقة
اختناق من الدخان.. 25 مصابا في حريق بمستشفى جامعة قناة السويس

قالت مصادر رسمية إن الحريق الذي نشب في مستشفي جامعة قناة السويس، كان محدود في المبني الاداري، وان  تدخل الحماية المدنية في الوقت المناسب منع انتشاره الي باقي اقسام المستشفي الجامعي.

كما أشارت المصادر الي استقرار حالة المصابين والذين وصل عددهم الي 25 مصاب من الأمن والعاملين، والذين  تعرضوا لاختناق بسبب الدخان، واتنقلوا إلى طوارئ مجمع الإسماعيلية الطبي.

المصابين هم: سمير سامي محمد، أحمد سامي عويضة، محمود فهمي عبدالحميد، محمد عبدالناصر عبدالغفار، محمد محمود حامد، محمد محمود سيف، محمد عيد كمال، رحمة سعد توفيق، أحمد صلاح حسين، يوسف أحمد محمد، أحمد محمد السيد، محمد عبدالله مبارك، علي أحمد عبدالله عثمان، نسمة جمال حامد، محمد مصطفى عاشري، محمد محمود طه، ومحمد رضا السيد.

