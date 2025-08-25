اختناق من الدخان.. 25 مصابا في حريق بمستشفى جامعة قناة السويس

قالت مصادر رسمية إن الحريق الذي نشب في مستشفي جامعة قناة السويس، كان محدود في المبني الاداري، وان تدخل الحماية المدنية في الوقت المناسب منع انتشاره الي باقي اقسام المستشفي الجامعي.

كما أشارت المصادر الي استقرار حالة المصابين والذين وصل عددهم الي 25 مصاب من الأمن والعاملين، والذين تعرضوا لاختناق بسبب الدخان، واتنقلوا إلى طوارئ مجمع الإسماعيلية الطبي.

المصابين هم: سمير سامي محمد، أحمد سامي عويضة، محمود فهمي عبدالحميد، محمد عبدالناصر عبدالغفار، محمد محمود حامد، محمد محمود سيف، محمد عيد كمال، رحمة سعد توفيق، أحمد صلاح حسين، يوسف أحمد محمد، أحمد محمد السيد، محمد عبدالله مبارك، علي أحمد عبدالله عثمان، نسمة جمال حامد، محمد مصطفى عاشري، محمد محمود طه، ومحمد رضا السيد.