محافظات

بالأسماء | إصابة 18 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة
ساندي رضا

شهد مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، مما نتج عنه إصابة 18 شخصا بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.


 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية، اتجاه القاهرة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة 18 شخص بكدمات وكسور وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

المصابون هم:- صابرين عبدالغني خلف الله، 47 عاما، محمد عبدالغني خلف الله، 47 عاما، رباب عبدالغني خلف الله، 40 عاما، منى عبدالغني خلف الله، 32 عاما، رانيا رضا علي البدوي، 25 عاما، علي رضا علي البدوي، 19 عاما، جمال محمد جمال كبش، 4 شهور، محمد عصام السقا، 18 عاما، إبراهيم عصام السقا، 18 عاما، داليا علاء حسين، 10 سنوات، "مرام علاء حسين، 13 عاما، سلمي علاء حسين، 4 سنوات، أحمد محمد خلف الله، 25 عاما، مريم محمد خلف الله، 14 عاما، محمد احمد خلف الله، عامان، أماني فؤاد قطب، 20 عاما، مليكة محمد رضا البدوي، عامان، دينا عاطف إسماعيل، 25 عاما.

البحيرة إيتاى البارود حادث تصادم إنقلاب ميكروباص

