مشاجرة دمويـ ــة | شاب ينهى حياة عامل بعدة طعنـ ـات بالبحيرة

شهدت منطقة قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة جريمة قتل بشعة، حيث لقي عامل مصرعه نتيجة إصابته بعدة طعنات بالجسم، على يد زوج ابنة زوجته، خلال مشاجرة بينهما.

تلقى مدير أمن البحيرة، اللواء محمد عمارة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة كفر الدوار يفيد بوصول شخص إلى مستشفى كفر الدوار ، يُدعى "شريف.ع" (42 عامًا) ، حيث وافته المنية متأثرًا بإصابته.

وأظهرت التحريات الأولية أن الجاني، يُدعى أحمد.ح (22 عامًا)، عاطل عن العمل، ارتكب جريمته بعد مشادة كلامية مع الضحية، حيث اعتدى عليه بسلاح أبيض أودى بحياته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم للواقعة.

كما تم عرض المتهم على النيابة العامة التي تولت التحقيق في القضية لكشف ملابسات الحادث.