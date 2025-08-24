ضبط محطتي وقود بالبحيرة تتلاعبان بـ12 ألف لتر سولار في السوق السوداء

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات الغاز، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وعدم السماح بأي تلاعب بالكميات أو الأسعار أو الإتجار غير المشروع في المواد البترولية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة محمد هدية، بالتنسيق مع مباحث التموين، بشن حملة تموينية مكثفة بمركز ابو المطامير، أسفرت عن ضبط محطة وقود لتصرفها فى 10000 لتر سولار بالبيع في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه وأخرى لتجميعها 2000 لتر سولار .

وتواصل محافظة البحيرة تنفيذ حملاتها التموينية بشكل يومي بكافة المراكز والمدن، لمواجهة أي محاولات للإتجار غير المشروع، وحماية حقوق المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.