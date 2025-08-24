صحة البحيرة: الكشف على 665 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية

أكدث الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية، وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة من الرعاية الطبية.

نظّمت مديرية الصحة بالبحيرة، قافلة طبية مجانية بقرية الفالوجا بمركز بدر، على مدار يومين، تم خلالها توقيع الكشف الطبي المجاني على 665 مواطناً من أبناء القرية والقرى المجاورة، من خلال 5 عيادات طبية متنقلة مجهزة بكافة الإمكانات.

وتنوعت التخصصات الطبية داخل القافلة لتشمل الباطنة و الأطفال و الجراحة والنساء و العظام بالإضافة لوجود معمل دم ومعمل طفيليات، وجهازي أشعة عادية وسونار، بالإضافة إلى عيادة الكشف المبكر عن الضغط والسكر ضمن مبادرة "افحص واطمئن".

كما تم توفير لجنة لعمل التقارير الطبية اللازمة لصرف العلاج على نفقة الدولة، إلى جانب تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين واستمارات الإحالة إلى أقرب مستشفى للحالات التى تستدعي استكمال العلاج بالإضافة لصرف العلاج بالمجان من خلال صيدلية القافلة.

وتأتي هذه الجهود فى إطار حرص محافظة البحيرة على دعم القرى والعزب والنجوع بخدمات طبية متميزة، والوصول بتلك الخدمات إلى جميع المواطنين باماكنهم .