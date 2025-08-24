بسعر مخفض | توفير 12 سيارة محملة بـ 1000 طبق بيض مائدة بالبحيرة

شهدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، صباح اليوم، اصطفاف قافلة من السيارات المتنقلة أمام ديوان عام المحافظة، بحضور كامل غانم رئيس هيئة الإصلاح الزراعي، وم حسني عزام وكيل وزارة الزراعة، قبيل انطلاقها لتغطية عدد من مراكز ومدن المحافظة.

وتضم القافلة 12 سيارة محمّلة ببيض المائدة بإجمالي 1000 طبق بيض من إنتاج محطة الزهراء لإنتاج البيض، حيث يتم بيع الكرتونة بسعر مخفض 130 جنيها فقط، في خطوة تستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

وأكدت محافظ البحيرة أن هذه القوافل تأتي استكمالاً لجهود المحافظة والتعاون المثمر مع هيئة الإصلاح الزراعي وكافة الجهات المعنية لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر باستمرار تواجد تلك السيارات بشكل دوري يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع، لتجوب كافة مدن ومراكز المحافظة، بما يضمن توفير السلع الغذائية بشكل منتظم ومستمر للمواطنين، مشيرة إلى حرص المحافظة على توجيه تلك القوافل إلى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والأكثر احتياجًا، مع الاستمرار في تشديد الرقابة على الأسواق للتأكد من مدى جودة وتوافر المنتجات المعروضة بالاسعار المناسبة

هذا ومن المقرر أن تتواجد 4 سيارات مدينة دمنهور بميدان دوران افلاقه ومجمع المصالح وشارع عبد السلام الشاذلى والمعهد الديني.

كما ستجوب 8 سيارات بمراكز كفر الدوار، ابو حمص، ابو المطامير، حوش عيسى، الدلنجات، ايتاى البارود، وقرية الابعادية بمركز دمنهور.

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر بتوسيع نطاق انتشار تلك القوافل الغذائية لتشمل باقي مراكز ومدن المحافظة خلال الأيام المقبلة، ، لضمان توفير السلع الغذائية لجميع المواطنين.